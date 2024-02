Nie żyje gwiazdor uwielbianego serialu. Zmagał się z nieuleczalną chorobą

W wieku 76 lat zmarł Richard Lewis, którego widzowie pokochali dzięki emitowanemu od 2000 roku serialu "Pohamuj entuzjazm". U amerykańskiego komika, gwiazdy stand-upu, niedawno zdiagnozowano chorobę Parkinsona.

Nie żyje Richard Lewis Fot. Courtesy Everett Collection

Richard Lewis zmarł we wtorek w nocy w swoim domu w Los Angeles. Jak podaje magazyn "Variety", miał atak serca.

W kwietniu ubiegłego roku Lewis wyjawił, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona i rezygnuje z występów stand-up. Ostatnio pojawił się w 12. sezonie "Pohamuj entuzjazm", który możemy oglądać na HBO Max.

Nie żyje Richard Lewis z "Pohamuj entuzjazm"

Amerykański komik grał w "Pohamuj entuzjazm" ("Curb Your Enthusiasm"), sitcomie Larry'ego Davida, od pierwszego sezonu w 2000 roku. Wcielał się w fikcyjną wersję siebie i był ulubieńcem widzów.

W 2021 roku Lewis ogłosił, że nie pojawi się w 11. sezonie "Pohamuj entuzjazm", aby wrócić do zdrowia po trzech operacjach. Zaskoczył widzów, kiedy wrócił na plan zdjęciowy jednego odcinka 11. sezonu. "Gdy wszedłem i (ludzie) zaczęli mnie oklaskiwać, poczułem się jak milion dolarów. Larry nie lubi przytulać, a przytulił i powiedział, że jest bardzo szczęśliwy po nakręceniu naszej sceny – mówił wtedy "Variety".

Larry David wystosował już oświadczenie po śmierci Richarda Lewisa, swojego przyjaciela. "Richard i ja urodziliśmy się w tym samym szpitalu w odstępstwie trzech dni przez większość mojego życia był dla mnie jak brat. Miał tę rzadką kombinację bycia najśmieszniejszą osobą, a jednocześnie najmilszą. Ale dzisiaj sprawił, że płakałem i tego mu nigdy nie wybaczę"' – napisał komik.

HBO również pożegnało Lewisa. "Jesteśmy zdruzgotani informacją, że Richard Lewis odszedł. Jego komediowe geniusz, dowcip i talent były niezrównane. Richard zawsze będzie ukochanym członkiem rodziny HBO i 'Pohamuj entuzjazm'. Składamy serdeczne kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i wszystkim fanom, którzy mogli liczyć na Richarda, aby rozjaśnił ich dni śmiechem" – czytamy w oświadczeniu.

Richard Lewis był gwiazdą komedii

Lewis był znany ze swojego neurotycznego, autoironicznego stylu komedii. Zyskał rozgłos w latach 80. i 90. dzięki występom w "The Tonight Show" oraz "Late Show With David Letterman". Swoją mroczną, a jednocześnie radosną i żywą osobowość zaprezentował w specjalnym programie komediowym z 1985 roku "I'm in Pain" na Showtime, a potem był gwiazdą własnych programów HBO: "I'm Exhausted" (1988), "I'm Doomed" (1990) i "Richard Lewis: The Magical Misery Tour" (1997).

W 1989 roku Lewis zdobył główną rolę w sitcomie ABC "Anything but Love", w którym grał u boku Jamie Lee Curtis. Wcielili się we współpracownikach w chicagowskim magazynie, którzy zakochują się i nie są w stanie utrzymać wyłącznie zawodowego związku. Serial emitowany był przez 56 odcinków przez cztery sezony i zakończono go w 1992 roku.

Role filmowe Lewisa obejmują komedię z 1993 roku "Robin Hood: Faceci w rajtuzach", dramat z 1995 roku "Zostawić Las Vegas" oraz romantyczną komedię z 1997 roku "Hugo od basenów". Przez całą swoją karierę komik szczerze mówił o swojej walce z uzależnieniem od narkotyków (był uzależniony od kokainy o metamfetaminy) i alkoholu, a także o zmaganiach z depresją i stanami lękowymi.

W 2021 roku, po powrocie do "Pohamuj entuzjazm" po różnych problemach ze zdrowiem, Lewis powiedział w wywiadzie dla Variety: "Poświęciłem swoje życie komedii i trzeźwości przez ostatnie prawie 27 lat. Jestem teraz przytłoczony radością. Nigdy nie nauczyłem się, jak zatrzymać radość w mojej głowie na dłużej niż minutę, ale dzisiaj łamię wszystkie rekordy mojego życia".

