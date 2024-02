Doda nie mogła pohamować łez, gdy to zobaczyła. Wiadomość od mamy rozłożyła ją na łopatki

W trakcie najnowszej rozmowy z Dodą, przeprowadzonej przez portal Party, na zakończenie przedstawiono specjalne nagranie. To pochodziło od matki artystki, pani Wandy Rabczewskiej i miało związek z 40. urodzinami piosenkarki. Początkowe słowa rodzicielki wywołały uśmiech na twarzy wokalistki, lecz potem emocje wzrosły do tego stopnia, że wokalistka nie była w stanie powstrzymać łez wzruszenia.

Doda rozkleiła się, gdy to usłyszała. Wiadomość od mamy wzruszyła ją do łez Fot. TikTok.com / @partypl

Doda rozkleiła się gdy to usłyszała. Wiadomość od mamy wzruszyła ją do łez

Doda powtarza często, jak ważni w jej życiu są rodzice, czyli Wanda i Paweł Rabczewscy. Oni natomiast z dumą wspierają córkę, która od lat robi wielką karierę. A show-biznes nie zawsze był dla niej łaskawy. Ostatnio piosenkarka świętowała swoje 40. urodziny.

Przy tej okazji wpadła na wywiad do "Party". Nie zabrakło niespodzianek. Redakcja zaplanowała coś specjalnego. Wokalistka miewa ostry język, ale kiedy coś naprawdę chwyci ją za serce, mięknie i nie ukrywa swoich emocji. Tak było i tym razem. Wiadomość z życzeniami od kochanej mamy bardzo ją wzruszyła. Co powiedziała pani Wanda?

Przyznała, że istnieje aspekt, za który obwinia się do dzisiaj i którego nie jest w stanie sobie wybaczyć, dodając, że gdyby mogła, podjęłaby teraz inne decyzje.

– Moja kochana córeczko, tyle chciałabym ci powiedzieć wspaniałych słów, ale nie da się w tak krótkim nagraniu opisać tego, co czuję. Bardzo bym chciała powiedzieć tobie, że jestem z ciebie dumna. Przeszłaś naprawdę kawał ciężkiej drogi usłanej i różami i kolczastymi igłami. Starałam ci się towarzyszyć w tej drodze od najmłodszych lat, ale udawało mi się to tylko do 13. roku życia. Ale potem zostałaś sama. Sama biedna w tej Warszawie. Zawsze jak o tym mówię, chce mi się po prostu płakać. Wydaje mi się, że zabrałam ci jakiś kawałek dzieciństwa, że zostałaś po prostu puszczona na głęboką wodę. Byłaś bez tej naszej opieki na miejscu – powiedziała.

Pani Wanda zaznaczyła, że mimo iż wspierała córkę z oddali, doskonale zdaje sobie sprawę, że to nie jest to samo, co "bycie na miejscu". W miarę jak mama Dody deklarowała swoją dumę i nieustannie zasypywała ją komplementami, wokalistka ocierała łzy.

Mama artystki wspomniała też o sprawach sercowych w swoich życzeniach dla pociechy. – Chciałabym również zobaczyć takie szczęście i taki błysk w oku i taką radość na twojej buzi z powodu osobistego, uczuciowego szczęścia. Żeby w twoim życiu osobistym, tak jak w pracy zawodowej, zakrólował w serduszku twoim spokój, miłość i spełnienie. I pamiętaj kochanie, że mama i tata zawsze cię bardzo kochają – zaznaczyła.

Ostatnio, wypowiadając się na antenie RMF FM, Doda wyznała, że zachowanie jej związku z Dariuszem Pachutem w prywatności i oddalenie go od świata wirtualnego pozytywnie wpływa na ich relację.

Przyznała się do wcześniejszych błędów związanych z nadmiernym eksponowaniem swojego życia w sieci. Zauważyła, że wiele par nadal podąża tą samą ścieżką.

– To jest straszne, że dożyliśmy czasów, w których prawdziwa miłość nie ma prawa odbijać się w oczach partnera, tylko w telefonie i oczach tysięcy ludzi, których nawet nie znamy. I tylko wtedy może okazać się tą prawdziwą i satysfakcjonującą – stwierdziła gorzko.

Rabczewska podkreśliła, że nie mają z ukochanym przed sobą tajemnic. – My ze swoim partnerem mamy hasła do swoich telefonów, widzimy kto, co do nas pisze. Laski centralnie wysyłają nagie zdjęcia, propozycje randek. Jak ja bym pokazała te screeny, zrobiła z tego całą galerię, to by było im wstyd, bo większość z nich ma też swoich partnerów – zaznaczyła.