Luty okazał się rekordowo ciepły. Okazuje się, że najwyższe temperatury w ostatnich dniach odnotowano w... Zakopanem. To wywołało niezwykłe zdarzenia. Jest tak ciepło, że niedźwiedzie już wstały z zimowego snu, a zagrożenie lawinowe w górach bardzo wzrosło. Kierownik stacji IMGW w Zakopanem powiedział wprost: "abstrakcyjnie ciepło, nie mieści się w żadnych kanonach obserwacyjnych".

Zakopane – padł rekord ciepła. Zagrożenie lawinowe jest realne Fot. Pawel Murzyn/East News

Abstrakcyjne ciepło w Zakopanem – rekordowy luty

Jak już pisaliśmy luty 2024 w historii pogody zapisał się jako wyjątkowo ciepły – pobił nowy rekord miesięcznej anomalii temperatury, który jest najwyższy od 34 lat. W wielu rejonach był także wyjątkowo mokry. Szczególnie ciepło było i jest w Zakopanem.

W polskich górach wiosna rozgościła się na dobre. Dowodem na to jest nie tylko to, co widzimy na termometrach lecz także to, co dzieje się z naturą. W Tatrzańskim Parku Narodowym niedźwiedzie zaczęły już wychodzić ze snu zimowego – co normalnie dzieje się nawet w drugiej połowie marca.

Czytaj także: Znamy prognozę pogody na cały marzec. Synoptycy: będzie gwałtowna zmiana trendu

Stoki są zamykane wcześniej niż zazwyczaj. Zgodnie z danymi IMGW średnia dobowa temperatura w lutym 2024 roku wzrosła o 2 stopnie w porównaniu do poprzedniego rekordu z 1966 roku.

Paweł Parzuchowski, kierownik stacji IMGW w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu, w rozmowie z "Gazetą Krakowską" mówił o sytuacji pogodowej, że jest wręcz "niezwykła". – Jest wręcz abstrakcyjnie ciepło, nie mieści się w żadnych kanonach obserwacyjnych. W Zakopanem temperaturę mierzymy od 1911 roku, a w Tatrach od 1938 roku – mówił.

Dodał również, że w tym roku średnia dobowa temperatura w Zakopanem w lutym wynosi 4,4 stopnia powyżej zera. Wskazał, że to niemal o 8 stopni więcej, niż powinno być o tej porze roku.

Wiosna opanowała góry – zagrożenie lawinowe

To nie koniec pogodowych ciekawostek. Chociaż w tym roku śniegu jak na lekarstwo to mogłoby się wydawać, że w górach biało bywało. Kierownik stacji wskazuje, że to tylko pozory.

– W Zakopanem mamy najmniej dni z pokrywą śnieżną w historii obserwacji. W lutym było zaledwie osiem dni z mierzalną pokrywą śnieżną. Do tej pory ten rekord należał do lutego z 1951 roku, gdy zanotowano 13 takich dni – mówił Parzuchowski. Nazwał luty miesiącem wyjątkowym pod każdym względem.

Warto wiedzieć również, że w lutym tego roku nie odnotowano ekstremalnie wysokich temperatur w ciągu dnia. Za rekord odpowiada fakt, że temperatura była wysoka przez całą dobę.

W górach ciesząc się słońcem i ciepłem trzeba jednak uważać – zagrożenie lawinowe jest realne. Jak wskazują eksperci, szczególnie niebezpiecznie jest w południowych Tatrach. Jak pisaliśmy w naTemat – trzeba jednak cieszyć się ciepłem póki trwa.

Początek marca będzie również cieplejszy niż zazwyczaj. Portal fanipogody.pl wskazuje, że w marcu jest szansa, że pierwszy raz od początku roku temperatura sięgnie 20°C! Warto też zaznaczyć sobie w kalendarzu okres od 1-5 marca 2024 r., ponieważ wtedy na termometrach ma pojawić się nawet 14-20°C. Później będzie jednak zdecydowanie chłodniej.

Ochłodzenie odczujemy przede wszystkim w połowie pierwszego tygodnia marca. Na północy i północnym wschodzie temperatury spadną do 1-2 stopni. W pozostałych rejonach kraju bariery 6 stopni Celsjusza. Lekki mróz może pojawić się nocą.