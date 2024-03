Mamy meteorologiczną wiosnę! Ta już w weekend przyniesie bombę ciepła

Jeśli czekaliście na prawdziwie wiosenny weekend, to nie będziecie rozczarowani. Rekordowo ciepły luty już nas pożegnał, ale pierwsze dni marca będą kultywować jego tradycję. 1 marca przywitała nas meteorologiczna wiosna – na termometrach w całym kraju może pojawić się od 14 do nawet 20 st. C.

Pogoda na weekend. Będzie ciepło – mamy meteorologiczną wiosnę Fot. Screen Pogoda and Radar

Pierwszy dzień meteorologicznej wiosny – pogoda na weekend

O lutym 2024 r. nie bez powodu mówiliśmy, że w historii pogody zapisał się jako wyjątkowo ciepły. Pobił nowy rekord miesięcznej anomalii temperatury po 34 latach. Wszyscy chcą więc wiedzieć, czy taki będzie marzec, ale zacznijmy od jego początku, czyli weekendu 2-3 marca.

Mamy dobre wieści – chociaż do wiosny astronomicznej musimy jeszcze chwilę poczekać (astronomiczna wiosna rozpoczyna się, gdy dochodzi do zrównania długości dnia), to piątek 1.03 jest pierwszym dniem meteorologicznej wiosny!

Data ta została przyjęta przez meteorologów i klimatologów po to, aby móc porównywać okresy o takiej samej długości i obliczać dane statystyczne. Wiosna meteorologiczna potrwa do 31 maja.

I pierwszy weekend marca zapowiada się wiosennie. W całej Polsce temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza, a miejscami termometry mogą pokazać nawet 18 i 20 stopni. Słońca będziemy mieli pod dostatkiem, co nie oznacza, że wcale nie pojawią się opady. Te będą na szczęście niewielkie i przelotne.

Zanim jednak zaczniemy weekend, przyjrzyjmy się piątkowi. Pierwszy dzień marca będzie ogólnie pogodny. Opady deszczu pojawią się głównie wieczorem na Śląsku. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Śląsku. Jeśli wiatr się pojawi, to słaby i umiarkowany południowo-wschodni. W sobotę termometry pokażą od 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu i 18 st. C Roztoczu Lubelskim. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela zdecydowanie nie będzie tak słoneczna jak piątek i sobota, ale będzie ciepła. Zachmurzenie będzie zmienne, na północy okresami pojawi się więcej chmur oraz spadnie deszcz. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.

W marcu pojawi się śnieg

Także poniedziałek utrzyma się w wiosennej aurze. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 10 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr. Zachmurzenie będzie słabe i umiarkowane.

Jak pisaliśmy w naTemat, po 5 marca pogoda ulegnie zmianie. Z profilu CMM na Facebooku można dowiedzieć się, że w połowie marca pojawią się ujemne anomalie temperatur powietrza – czyli może być nawet chłodniej od średniej z lat 1991-2020. Najcieplejsze mają być więc pierwsze dni marca. Ochłodzenie odczujemy przede wszystkim w połowie pierwszego tygodnia marca. Na północy i północnym wschodzie temperatury spadną do 1-2 stopni. W pozostałych rejonach kraju bariery 6 stopni Celsjusza. Lekki mróz może pojawić się nocą. Jak wskazują synoptycy, pierwsza dekada marca 2024 r. zapowiada się z ujemną anomalią opadów w Polsce, ale także wielu krajach europejskich. 6 marca 2024 r. i później rozpoczynać zacznie się ochłodzenie.