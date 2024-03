Już dziś pogrzeb Nawalnego. Gęsta atmosfera na moskiewskich ulicach

Piotr Brzózka

A leksiej Nawalny zostanie pochowany w Moskwie w czwartek 1 marca. Ciało rosyjskiego opozycjonisty i zaprzysięgłego wroga Władimira Putina spocznie w grobie po godzinie 12 czasu polskiego. Współpracownicy zmarłego wezwali jego zwolenników do tego, by tłumnie stawili się w stolicy kraju. Ludzie gromadzą się w pobliżu cmentarza od rana, widać też kolumny mundurowych. Atmosfera gęstnieje. Czy dojdzie do konfrontacji?