Popek oceniła twórczość Stanowskiego. Ma radę dla Janoszek i Derpienski

Krzysztof Stanowski już dwa razy rozpalił polski internet materiałami o "zdemaskowaniu kariery Natalii Janoszek" oraz o życiu Caroline Derpienski. Podczas jednego z wywiadów o twórczość szefa "kanału Zero" zapytano Annę Popek. Co była gwiazda TVP poradziła Derpienski i Janoszek w sprawie Stanowskiego? Zobaczcie sami.

Anna Popek o Krzysztofie Stanowskim. fot. Artur Zawadzki/REPORTER // Fot. YouTube / Kanał Zero

Anna Popek o Krzysztofie Stanowskim

Była gwiazda Telewizji Polskiej stwierdziła, że Krzysztof Stanowski to... "człowiek sukcesu". W swojej wypowiedzi nawiązała do jego nowego przedsięwzięcia, czyli Kanału Zero na YouTube.

– Jego kanał bardzo dobrze wystartował i jest sformatowany w taki sposób, żeby dla każdego było "coś". Takie wyważone tematy. Lubię też jego kolegę i koleżankę, którzy też tam pracują – powiedziała, ale nie podała konkretnych nazwisk.

Jednak nie wszyscy o dziennikarzu mają tak dobre zdanie. Pojawiają się głosy, że Stanowski często ostro wypowiada się o kobietach – a nawet "ich nienawidzi". Ponadto zwracano tu uwagę na jego serię materiałów o Natalii Janoszek i Caroline Derpienski.

Co na to Popek? – Nie obserwowałam aż tak uważnie tego kanału, żeby to stwierdzić. Naturalnie Natalia Janoszek jest kobietą, ale czy się uwziął na nią, czy nie – trudno mi stwierdzić. Co do Caroline to nic nie wiem – przyznała prezenterka w rozmowie z Jastrząb Post.

Czy ma jakąś radę dla Derpienski i Janoszek w tej sytuacji? – Moim zdaniem płeć piękna jeśli ma poczucie własnej wartości i wie, jak zachować, to nikt nie jest jej w stanie zagrozić. Płeć piękna jest zwycięska i mężczyźni ulegają naszemu urokowi, ciepłu. Jeżeli kobieta wie, jak się zachować i wie, jaki cel chce osiągnąć, to jest nie do pokonania (...) Wszystko zależy od tego, jakich metod używa i jaki jest jej cel. Myślę, że kobiety są ogromną siłą i czasami lepiej, żeby jej w całości nie używały, bo mężczyźni będą wtedy musieli uważać – stwierdziła.

Dodajmy, że jeszcze niedawno Anna Popek była jedną z głównych gwiazd TVP. Prowadziła między innymi program "Pytanie na śniadanie". Kiedy jednak zmieniła się władza i na Woronicza przeszła prawdziwa rewolucja, Popek została zwolniona z mediów publicznych.