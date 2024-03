Rozstanie posła PiS Łukasza Schreibera z żoną Marianną było zaskoczeniem dla wszystkich... także dla niej samej. Kobieta, która od wielu miesięcy próbuje dołączyć do grona celebrytów, nie kryła zdumienia i smutku. Kiedy ochłonęła, w mediach społecznościowych dodała kąśliwy wpis, wytykając mężowi, że ten wybrał polityczną karierę. Teraz kandydat na prezydenta Bydgoszczy udzielił odpowiedzi.

Rozstanie Schreiber. Poseł komentuje wpis, że wybrał karierę polityczną Fot. Michal Zebrowski/East News / Foto Olimpik/REPORTER

Łukasz Schreiber zaskoczył informacją, że rozstał się z żoną. Ta padła przy okazji wywiadu z portalem metropoliabydgoska.pl.

– Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji – powiedział Łukasz Schreiber.

Informacja spotkała się z dość niespodziewaną reakcją, bo okazało się, że jego żona zdaje się nie wiedzieć lub nie mieć świadomości, że decyzja o rozstaniu zapadła.

Marianna Schreiber, która ma dość pokaźne grono blisko 64 tys. obserwujących na Instagramie, dodała poruszający film, na którym zalewa się łzami. Przeprasza i tłumaczy, że chyba nie będzie mogła walczyć w zbliżającym się spotkaniu na gali freak fightowej, w której ostatnio próbuje swoich sił.

Łukasz Schreiber z PiS komentuje rozstanie z żoną

Żona polityka dość szybko jednak się pozbierała – przynajmniej wizualnie – i tego samego dnia publikowała nagrania ze swojej codzienności z córką. Dodała także oświadczenia, w których napisała między innymi:

"Już kilka lat temu wiedziałam, że mój mąż wybrał karierę polityczną – nie rodzinę. Starałam się to zaakceptować. Chciałam, żeby mój mąż się rozwijał, cieszyłam się jego sukcesami. P.S Łukaszu, skoro wybrałeś taki format komunikacji, to z tego skorzystam i napiszę Ci tyle – że mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku dla naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać do tego gazet. Tak się po ludzku nie robi to nie fair" – padło w komunikacie, które opublikowała na insta-stories.

Odpowiedź na zarzuty, kierowane pod swoim adresem Łukasz Schreiber - konsekwentnie - przekazał za pośrednictwem mediów. Na łamach "Super Expressu" pojawiło się stanowisko posła, które brzmiało: – Życzę jej powodzenia. Jeśli tak sądzi, to trudno... – powiedział polityk.

Marianna Schreiber zarzucała mężowi między innymi, że "nie znalazł czasu, aby powiedzieć jej to (że się rozstają - red.) w twarz".

Kim jest Marianna Schreiber?

Marianna Schreiber zasłynęła w 2021 roku, kiedy pojawiła się w programie Top Model, już jako żona posła PiS. Był to czas ostrego podziału mediów, więc obecność tak bliskiej osoby polityka ówczesnej partii rządzącej w stacji, która była pod ciągłym gradem obozu Prawa i Sprawiedliwości, wywołało sporo kontrowersji.

Od tego czasu popularność Schreiber zaczęła jednak dość szybko rosnąć. Idąc do Top Model Marianna Schreiber na Instagramie przedstawiała się jako magister pedagogiki, nauczycielka, przyszła doktorantka i modelka. Jej konto w serwisie obserwowało wówczas 3420 osób.

Od tego czasu żona posła postanowiła założyć partię polityczną (Mam Dość), jej poglądy dość regularnie się zmieniały, a kiedy zrezygnowała z angażowania się w politykę, poszła odbyć służbę wojskową. Aktualnie słynie z udziału w walkach freak fightowych, w których niebawem miała mierzyć się z patocelebrytką Gohą Magical. W związku z prywatnymi problemami Marianny Schreiber do walki może ostatecznie nie dojść.

