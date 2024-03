Święta dopiero za miesiąc, ale to właśnie teraz większość osób planuje, co będzie robić w tym czasie. Wiele wskazuje na to, że pogoda niestety nie będzie jednak sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. W całym kraju czeka nas sporo opadów i może spaść śnieg.

Pogoda na Wielkanoc 2024. Tej wiosny może spaść śnieg i święta będą białe Fot. Jan BIELECKI / East News

Wiosna weszła w marzec z przytupem, dzięki czemu w wielu częściach Polski mieszkańcy mogli poczuć, że to faktycznie już. W końcu wraz z nowym miesiącem oficjalnie rozpoczęła się wiosna meteorologiczna.

Że "w marcu jak w garncu" wszyscy jednak wiemy, a zatem to, iż wiosna nie musi wcale zagościć na stałe, jest praktycznie przesądzone. I wszystko wskazuje na to, że nie zagości.

Pogoda na marzec i początek kwietnia. Spadek temperatur i śnieg

Szczegółowo na temat tego, co czeka nas w najbliższych tygodniach w pogodzie, powiedział ostatnio w Wirtualnej Polsce Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak wskazał, końcówce marca niestety będą towarzyszyć opady. W połączeniu z niskimi temperaturami, które także są możliwe, nie czeka nas bynajmniej przyjemna i wiosenna aura.

– Natomiast w całym kraju będzie sporo opadów, szczególnie na zachodzie kraju. Będzie to raczej deszcz, ale w momencie, gdy będą temperatury ujemne, to może spaść również śnieg, szczególnie w górach. Więc wychodzi na to, że w górach w święta może spaść śnieg – powiedział w WP Walijewski.

To oznacza, że - mówiąc wprost - będzie zimno, szczególnie jak na wiosenne oczekiwania. – Temperatura nie przekroczy wartości dwucyfrowych – potwierdza synoptyk.

Im dalej, tym wcale jednak nie będzie lepiej. Także początek kwietnia ma być brzydki i zdecydowanie zimny.

– W pierwszym tygodniu kwietnia temperatury będą niższe o 2-3 stopnie w porównaniu do tych, które powinny być w tym okresie – przewiduje Grzegorz Walijewski.

Pogoda na początek marca. Przyszło ciepło, ale ochłodzenie już na horyzoncie

Jak długo zatem będziemy mogli cieszyć się wysokimi jak na marzec wartościami, które aktualnie dominują nad Polską?

Weekend 2-3 marca cieszyć możemy się temperaturą, która sięga nawet 15-16 st. C. Do tego może nie będzie pięknego słońca, ale przecierać będzie się ono przez chmury. Opady - jeśli wystąpią - mają być tylko przelotne i nieuciążliwe.

Ochłodzenie niestety zacznie przychodzić już od początku nowego tygodnia, z kierunku zachodniego. Zimno rozpanoszy się na dobre w okolicach 5 marca.

Jak informowaliśmy w naTemat, ochłodzenie odczujemy przede wszystkim w połowie pierwszego tygodnia marca. Na północy i północnym wschodzie temperatury spadną do 1-2 st. C. W pozostałych rejonach kraju do 6 st. C. Lekki mróz może pojawić się nocą.

Jak wskazują synoptycy, pierwsza dekada marca 2024 r. zapowiada się z ujemną anomalią opadów w Polsce, ale także wielu krajach europejskich.