Obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców znalazła się w stu konkretach Donalda Tuska z czasu kampanii wyborczej, a także w umowie koalicyjnej obecnych rządzących. Ostatnio media obiegła jednak informacja, że tej obietnicy zrealizować się nie uda. Dziś z ust Władysława Kosiniaka-Kamysza, a także Szymona Hołowni padła natomiast jasna deklaracja, że do obniżki dojdzie.

Będzie obniżka składki zdrowotnej. Kosiniak-Kamysz złożył obietnicę Fot. Pawel Wodzynski / East News

Skok wysokości składki zdrowotnej był gwoździem do trumny dla wielu przedsiębiorców. Ta może sięgać aż 9 proc. ich dochodu, co w połączeniu z pozostałymi podatkami sprawia, że kwoty robią się horrendalne.

2 marca Władysław Kosiniak-Kamysz jednoznacznie zadeklarował, że składka zdrowotna zostanie obniżona. Słowa padły przy okazji konwencji programowej Trzeciej Drogi w Otrębusach. Pod deklaracją wicepremiera podpisał się także Szymon Hołownia.

Kosiniak-Kamysz obiecuje przedsiębiorcom: Będzie obniżka składki zdrowotnej

– Chcę się zwrócić do przedsiębiorców. Wiem, że wielu z was na nas zagłosowało. Wiem, że oddaliście ten głos z nadzieją, że dokonamy zmiany i rewolucji szczególnie związanych ze składką zdrowotną – powiedział wicepremier i podkreślił, że to jeden z postulatów, który z pewnością zostanie dotrzymany.

– Zmienimy zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To jest bezwzględna, niepodlegająca żadnym negocjacjom koalicyjnym nasza umowa. Jeżeli to nie byłoby zrealizowane, to nie jesteśmy w stanie akceptować innych projektów – powiedział wprost. Jak dodał, jest to wpisane w umowę koalicyjną i będą tego wymagać "w pierwszej kolejności od siebie, bo reprezentują wszystkich, którzy im zaufali", a więc szczególnie małych i średnich przedsiębiorców.

– Bez nich nie ma Polski. Będziecie mieli - drodzy przedsiębiorcy - lepsze warunki do gospodarowania. (...) Tylko Trzecia Droga to dowiezie – oświadczył z powagą Władysław Kosiniak-Kamysz.

Obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zaważy o losach koalicji rządzącej?

Słowa skomentował Szymon Hołownia: – Podpisuję się absolutnie pod tym, co przed chwilą powiedział Władek Kosiniak-Kamysz – odniósł się polityk. Z jego dalszych słów wynika, że to właśnie ta sprawa może zaważyć nad stabilnością koalicji, która rządzi aktualnie w Polsce.

– Kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji. My stawiamy tę sprawę bardzo twardo i bardzo jasno. Nie miejcie, proszę, żadnych wątpliwości, że zrobimy wszystko, żeby - tak szybko jak się da - z naszymi partnerami koalicyjnymi do tej zmiany doprowadzić – skomentował sprawę Hołownia.

