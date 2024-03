W lutym mieszkańcy kilku miejscowości położonych w powiatach cieszyńskim i bielskim słyszeli spory huk. Wówczas nie było do końca jasne, co się dzieje. Teraz okazało się, że ze sprawą związany jest znany youtuber, co bada prokuratura.





Youtuber pokazał nagranie wielkiego wybuchu. Sprawą zajęła się prokuratura

redakcja naTemat

