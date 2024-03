Poseł PiS Łukasz Schreiber i celebrytka Marianna Schreiber rozstali się. Polityk przekazał informację za pośrednictwem mediów, na co ostro zareagowała jego żona. Od tego czasu dzieli się z fanami swoimi przeżyciami, a kilka dni od rozstania przypomniała swój występ w programie "Top Model". Jej mąż nie tylko nie wiedział, że wzięła w nim udział, ale już wtedy zakładała, że jej decyzja może zakończyć ich małżeństwo.

Schreiber była w Top Model. Już wtedy mówiła o rozwodzie Fot. Screen TVN

Marianna Schreiber opublikowała na Instagramie nagranie z programu "Top Model" ze swoim udziałem. To był 2021 rok. Marianna pojawiła się w telewizji TVN, której z założenia nie tolerowali politycy PiS. Tymczasem do tego właśnie grona należał (i nadal należy) mąż celebrytki - poseł PiS Łukasz Schreiber.

W czasie, w którym emisję miał wspomniany program, Schreiber był ministrem bez teki, czyli zasiadał w rządzie Mateusza Morawieckiego, ale nie miał pod sobą żadnego resortu. To jednak nadal ważne, polityczne stanowisko.

W momencie, w którym polityk spełniał się zawodowo, jego żona ewidentnie nie czuła się zadowolona i dowartościowana, o czym wprost powiedziała na antenie TVN.

– Mąż mnie zabije. Mąż nic nie wie – mówiła. – Czemu nie wie? – dopytywał ją Michał Piróg. – Bo wydaje mi się, że nie do końca by mi uwierzył – odpowiedziała, na co prowadzący zareagował z niedowierzaniem.

Marianna podzieliła się motywacją, która skierowała ją do wzięcia udziału w programie. Jak powiedziała, to jej marzenie z wieku nastoletniego. Dodała, że pochodzi z biednej rodziny i wówczas nie miała szans na spełnienie swojego pragnienia, bo musiała po prostu "stać się dorosła".

Stając przed jurorami, od razu przyznała, że się stresuje. Na pytanie, czy ktoś ją wspiera, odpowiedziała: – Dzisiaj nie.

Jurorzy zaczęli dopytywać, czy "chłopak nie chciał z nią przyjść", ale (dzisiejsza) celebrytka sprostowała, że mowa nie o chłopaku, lecz o mężu, a jej obecność w programie "przeczy jego spojrzeniu na obraz ich rodziny". Po chwili dodała także, że chodzi o polityka. Komisja szybko wywnioskowała, że mowa o ministrze z PiS.

– Żonie ministra nie wypada robić takich rzeczy – skomentowała zdziwienie i dodała: – Nie wiem, może się rozwiedzie ze mną.

Schreiber w "Top Model". To usłyszała od jurorów

– Ma jaja – odpowiedziała Schreiber Joanna Krupa, gdy ta pojawiła się w stroju kąpielowym. – To mi się podoba – padło z ust innego z członków komisji sędziowskiej programu.

Szczerość Marianny Schreiber została pozytywnie odebrana przez jurorów, którzy ciągnęli ją dalej za język. Ta sprawiała wrażenie dość nieśmiałej. Po chwili wyjaśniła w rozmowie za kulisami, że "po bardzo długim czasie chciała zrobić coś dla siebie".

– Chyba cały czas trochę brakuje mi tej pewności siebie – odpowiedziała na komplementy jurorów dotyczące jej figury i jednoczesnych zarzutów, że może mieć problem z samooceną.

Rozstanie Schreiber z mężem. Poinformował ją za pośrednictwem mediów

Jak podawaliśmy w naTemat, rozstanie polityka z żoną, która w trakcie jego kariery w rządzie rozkręciła się jako celebrytka, obiło się echem. Ponieważ Łukasz Schreiber jest kandydatem na prezydenta Bydgoszczy, o rozstaniu wspomniał przy okazji jednego z wywiadów. Niestety okazało się, że wcześniej informacji tej najwyraźniej nie przekazał jednak (przynajmniej dostatecznie wyraźnie) żonie. Ta twierdzi, że właśnie z mediów dowiedziała się, że ich związek właśnie się rozpadł.

Jednym z pierwszych komentarzy Marianny Schreiber był film, na którym zalewa się łzami i przeprasza swoich fanów. Jak wskazała, obawia się, że nie da rady wystąpić w gali freak fightowej, w którym to sporcie od niedawna próbuje swoich sił. Ostatecznie poprosiła, żeby nie komentować i nie odnosić się do sprawy, ale sama cały czas napędza machinę.

Film z występu w "Top Model" opisała: "W maju miną równo 3 lata od kiedy zaczęłam spełniać swoje „marzenia”… PS sama ledwo się poznaję…" To z kolei może być sugestią, że etap spełniania marzeń doprowadził do końca jej związku z mężem, który od początku miał nie akceptować tego, co robi.

I faktycznie, Łukasz Schreiber unikał odpowiedzi na pytania o swoją żonę, a nawet odpowiadał na nie z kpiną. To chociażby przy okazji tego, gdy Marianna próbowała swoich sił w polityce, jako założycielka partii "Mam Dość".

Kariera polityczki nie wypaliła, ale od tego czasu celebrytka sprawdzała się jeszcze w roli żołnierki Wojska Polskiego, a także - jak wspominaliśmy - w MMA. Tu nie odnosi jeszcze znaczących sukcesów, ale od czasu emisji programu Top Model liczba jej obserwatorów wzrosła z nieco ponad 3 tys. do ponad 62 tys.