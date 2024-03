Cyklon Dorte naciera na Polskę. Przyniesie zawirowanie i podzieli kraj na pół

W poniedziałek (4.03) Polska znajdzie się w mocy cyklonu Dorte, który przyniesie nam bardzo zróżnicowaną aurę. W niektórych regionach powróci chłód i opady śniegu, gdzie indziej będzie słonecznie, a termometry zmierzą nawet 17 st. C. Oto co przed nami.

Cyklon Dorte nieźle zamiesza w pogodzie. Z jednej strony śnieg, z drugiej 17 stopni i słońce. FOT. WOJCIECH STROZYK/REPORTER, X.COM/@IMGWmeteo

Z map pogodowych wynika, że od samego rana najwięcej rozpogodzeń pojawi się w górach i w rejonach podgórskich. Resztę kraju spowiją w tym czasie chmury. Dodatkowo, na wschodzie i w centrum możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, w tym deszczu ze śniegiem. Na południu obecne są mgły.

Cyklon Dorte podzieli Polskę na pół

To właśnie tam w ciągu dnia najpiękniejsza pogoda zrobi się na południu. Będzie bardzo słonecznie i dopiero późnym popołudniem, punktowo możliwe są przelotne opady deszczu i niewielkie burze. Może pojawić się również zachmurzenie, ale nie wykluczy ono przebłysków słońca.

Według IMGW na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum miejscami może popadać przelotny deszcz. W pasie od Mazur i Podlasia po północ Lubelszczyzny może być to nawet deszcz ze śniegiem.

Od 4 do... 17 stopni

Najbardziej zróżnicowane w poniedziałek będą jednak temperatury. Słupki rtęci na termometrach pokażą od 4-5 st. C. na Podlasiu, po 9-11 st. C. w pasie od Szczecina po Kalisz i Radom, aż do 16-17 st. C. w Małopolsce.

Towarzyszyć nam będzie słaby lub umiarkowany wiatr – jedynie w górach i na północy porywisty – z kierunków południowych i wschodnich, skręcający na północny i północno-wschodni.

Mieszkańcy południowych części kraju odczują dziś ciepło i mogą liczyć na neutralny biomet. W innych regionach spodziewajmy się chłodu, a na Pomorzu i Podlasiu nawet zimna. W tych obszarach biomet będzie, rzecz jasna, niekorzystny.

W nocy z poniedziałku na wtorek prognozujemy umiarkowane i duże zachmurzenie. Deszcz, przechodzący w deszcz ze śniegiem, ma popadać w pasie od Kaszub po Podlasie i wschód Mazowsza. Najsilniejsze opady wystąpią na wschodzie i północnym wschodzie. Nad ranem na południu ponownie możemy spodziewać się mgieł.

Niedługo pierwszy dzień wiosny

Przypomnijmy: już 21 marca czeka nas pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Nie oznacza to jednak, że dopiero od tego dnia możemy spodziewać się znacznej poprawy pogody i wyższych temperatur.

Z doświadczenia wiemy, że aura za oknem często nie pokrywa się z kalendarzową porą roku. Datę 21 marca należy więc traktować jako symboliczne zakończenie zimy.

Poza wiosną kalendarzową wyróżniamy jeszcze wiosnę termiczną (średnia dobowa temperatura między 5 a 15 st. C.), astronomiczną (wypada 20 marca), meteorologiczną (20 dni przed kalendarzową wiosną) i fenologiczną (moment, gdy drzewa zaczynają kwitnąć).

