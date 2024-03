"Superwtorek" to szalony dzień w USA. Kluczowy moment dla Bidena i Trumpa

Łukasz Grzegorczyk

T ym razem to 5 marca będzie kluczowym dniem w amerykańskiej polityce. "Superwtorek" kojarzy się bardziej z jakąś akcją promocyjną, ale w rzeczywistości to ważny moment dla Donalda Trumpa i Joe Bidena. To właśnie wtedy w największej liczbie stanów odbędą się prawybory prezydenckie.