W poniedziałkowy wieczór (4 marca) odbyła się 26. gala rozdania Polskich Nagród Filmowych Orły. Przed częścią oficjalną przybyli goście przeszli się po czerwonym dywanie. Jakie stroje królowały w tym roku? Niektórzy naprawdę wyróżniali się wśród innych. Oto lista najlepszych kreacji.

Najlepsze kreacje na gali Orłów 2024. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Uroczysta ceremonia przyznawania statuetek przez Polską Akademię Filmową przyciągnęła do Teatru Polskiego liczne grono najwybitniejszych twórców i gwiazdy polskiego filmu, muzyki i szeroko pojętej kultury.

Najlepsze kreacje Orłów 2024

Zaproszeni goście mieli szczególną okazję, aby wybrać wyjątkowe kreacje. W tym roku na czerwonym dywanie 26. gali rozdania Orłów królowały... lśniące materiały. Wśród artystek swoją stylizacją zachwyciła m.in. Magdalena Cielecka. Aktorka postawiła na szykowną srebrną suknię z głębokim dekoltem.

Magdalena Cielecka na 26. gali wręczenia Orłów

Magdalena Cielecka ostatnimi czasy mierzyła się z wymagającą rolą Małgorzaty (kobiety chorującej na raka) w filmie "Lęk" w reżyserii Sławomira Fabickiego. Do tej produkcji musiała mocno zmienić swój wygląd. Aktor odcięła włosy i poddała się "hardcore'owej diecie". To właśnie za tę rolę Cielecka otrzymała nominację do Orłów.

Danuta Stenka zachwyciła klasą na gali Orłów

Uwagę fotoreporterów przykuła także kreacja gwiazdy filmu "Nigdy w życiu", Danuty Stenki. Artystka tego dnia wybrała długą czerwoną suknię z nutką szaleństwa w postaci cekin. Całą stylizację uzupełniły srebrne dodatki.

Maja Ostaszewska postawiła na czerń

Maja Ostaszewska na galę Orłów 2024 założyła czarną opinającą suknię ze zdobieniami. Mocnym elementem kreacji był głęboki dekolt. Tego wieczoru aktorka nie była sama... Za kadrem czekał na nią 17-letni syn. To był jego debiut na takim wydarzeniu.

Panowie stawiali na klasykę – czerń i garnitury

Wśród panów na czerwonym dywanie pojawił się Robert Więckiewicz. Aktor postanowił założyć czarny klasyczny garnitur. Stylizację uzupełnił krawatem w tym samym kolorze i białą koszulą. Na czerń tego dnia postawił też Tomek Włosok.