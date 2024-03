Nie żyje prof. Elżbieta Starosławska. Lekarka była wieloletnią dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W ostatnim czasie zajmowała się też byłym szefem MS Zbigniewem Ziobrą. Z informacji przekazywanych przez polityków Suwerennej Polski wynika, że Ziobro również ma być chory na nowotwór.

Nie żyje prof. Elżbieta Starosławska. To ona leczyła Zbigniewa Ziobrę. Fot. Suwerenna Polska/serwis X

Prof. Elżbieta Starosławska kierowała Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Onkolog zmarła w wieku 71 lat. O jej śmierci poinformował marszałek województwa lubelskiego.

"Wczoraj, 4 marca, odeszła prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, wybitny lekarz onkolog, Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie (COZL) w latach 2006-2016 oraz 2019-2024" – przekazał Jarosław Stawiarski na Facebooku.

Głos w sprawie jej śmierci zabrała też partia Zbigniewa Ziobry – Suwerenna Polska. "Odeszła do Domu Ojca niezwykła kobieta, Profesor Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii w Lublinie. Lekarz z powołania, o ogromnej wiedzy i doświadczeniu" – napisano na profilu Suwerennej Polski.

I dodano: "Uratowała wiele istnień. Z wielką determinacją walczyła o zdrowie każdego chorego. W ostatnich tygodniach ratowała życie Zbigniewa Ziobry".

"Dzięki swojej determinacji stworzyła (...) zespół znakomitych specjalistów na światowym poziomie. Człowiek o ogromnym sercu" – stwierdziła z kolei europosłanka Suwerennej Polski Beata Kempa.

"Prawdziwy Anioł odfrunął nam do nieba..." – napisał poseł PiS Przemysław Czarnek. "Twórca potęgi Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Człowiek o potężnym sercu i miłości dla bliźniego. To ogromna strata dla Lublina, Lubelszczyzny i całej Polski" – wskazał.

Jak już nieraz przekazywaliśmy, że były szef MS Zbigniew Ziobro ma według informacji przekazywanych przez jego współpracowników chorować na nowotwór. Politycy Suwerennej Polski co jakiś czas podają, jaki mam być obecnie jego stan zdrowia. Niedawno ponownie głos zabrał poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik.

Co wiemy obecnie o stanie zdrowia Ziobry?

– Pan minister Ziobro ma zaawansowaną formę nowotworu przełyku. Rokowania są trudne. W momencie wykrycia były przerzuty – mówił polityk SP Michał Wójcik programie Onetu.

Jak wyjaśnił, "przechodzi chemioterapię i radioterapię". – Czeka go operacja. Za kilka miesięcy, jeśli tak domagają się rządzący, będzie mógł odpowiadać na pytania i pokazać manipulacje – poinformował.

Wójcik skomentował też to, czy Ziobro pojawi się przed komisją ds. Pegasusa. – Jeszcze jedna rzecz dla Jońskiego. Oczywiście, że minister Ziobro chce być przesłuchany, nawet w komisji ds. Pegasusa, to my składaliśmy wniosek o przesłuchanie pana ministra, żeby pokazać, jakie są manipulację, ale wtedy, gdy będzie to możliwe – zauważył.

I dodał: – Dziś minister Ziobro walczy o życie. Takie słowa w ustach Jońskiego pokazuje prawdziwy brak empatii tego człowieka.