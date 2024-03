Bliski współpracownik ujawnia nowe informacje o Ziobrze. Taki ma być jego stan

Były szef MS Zbigniew Ziobro ma według informacji przekazywanych przez jego współpracowników chorować na nowotwór. Politycy Suwerennej Polski co jakiś czas podają, jaki mam być obecnie jego stan zdrowia. Teraz ponownie głos zabrał poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik.

Nowe informacje o chorobie Zbigniewa Ziobry. "Walczy o życie"

– Pan minister Ziobro ma zaawansowaną formę nowotworu przełyku. Rokowania są trudne. W momencie wykrycia były przerzuty – przekazał polityk SP Michał Wójcik programie Onetu.

Jak wyjaśnił, "przechodzi chemioterapię i radioterapię". – Czeka go operacja. Za kilka miesięcy, jeśli tak domagają się rządzący, będzie mógł odpowiadać na pytania i pokazać manipulacje – poinformował.

Wójcik skomentował też to, czy Ziobro pojawi się przed komisją ds. Pegasusa. – Jeszcze jedna rzecz dla Jońskiego. Oczywiście, że minister Ziobro chce być przesłuchany, nawet w komisji ds. Pegasusa, to my składaliśmy wniosek o przesłuchanie pana ministra, żeby pokazać, jakie są manipulację, ale wtedy, gdy będzie to możliwe – mówił.

I dodał: – Dziś minister Ziobro walczy o życie. Takie słowa w ustach Jońskiego pokazuje prawdziwy brak empatii tego człowieka.

Nowi rządzący chcą sprawdzić, jaki jest faktyczny stan Ziobry

Podkreślmy, że koalicja rządząca chce, aby były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był przesłuchany przed komisją. Z tego względu Dariusz Joński powiedział ostatnio "Faktowi", że jeśli Ziobro wyśle do komisji zwolnienie lekarskie, będzie ono sprawdzone przez biegłego.

– Jeżeli zostanie złożony wniosek o przesłuchanie pana Ziobry, to zostanie wezwany na przesłuchanie. Jeżeli wyśle zwolnienie lekarskie, poproszę biegłego o opinię – komentował w rozmowie z "Faktem" polityk KO.

Dodajmy też, że o stanie Ziobry w ostatnich dniach mówił Tadeusz Cymański. – Okoliczności mojego odejścia z partii i rozstania ze Zbyszkiem Ziobrą nie były zbyt eleganckie. Doszło do niepotrzebnej rozmowy. Nie dopytuję go zatem o chorobę, bo w takiej sytuacji spokój jest najważniejszy. Modlę się jednak za niego – powiedział "Wprost" Tadeusz Cymański.

Były poseł Suwerennej Polski stwierdził, że "w sercu zgasił żal" i zamierza teraz bronić imienia swojego dawnego partyjnego szefa. – Oburza mnie, co wyprawiają niektórzy politycy domagający się wzywania go przed komisję śledczą, podważając jego chorobę. Nienawiść zabija rozum – dodał, nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi niektórych polityków koalicji rządzącej.

Byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego widziano w Sejmie po raz ostatni 29 listopada 2023 roku. 2 grudnia uczestniczył jeszcze w obchodach 32. rocznicy powstania Radia Maryja, po czym zupełnie zniknął ze sceny politycznej.

Nowe informacje o jego stanie zdrowia ujawniają jedynie politycy Suwerennej Polski, którzy utrzymują, że ich lider walczy z nowotworem przełyku.