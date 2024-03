Wellman nie pojawiła się w "DDTVN". Nie uwierzycie, kim jest "nowa prowadząca"

Dorota Wellman i Marcin Prokop to jedna z najbardziej lubianych par prowadzących "Dzień dobry TVN". Kiedy więc któreś z nich nie pojawi się na wizji, wywołuje to skrajne emocje wśród fanów. Tak było i tym razem. Prezenter poprowadził wydanie zupełnie z kimś innym. Ponadto produkcja przedstawiła... "nową prowadzącą", którą okazał się robot.

Dorota Wellman nie pojawiła się u boku Marcina Prokopa w "DDTVN". fot Adam Jankowski/REPORTER // Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Marcin Prokop od lat związany jest z formatami śniadaniowymi. Na początku wraz z Dorotą Wellman prowadził "Pytanie na Śniadanie" w Telewizji Polskiej. Oboje w 2007 roku przeszli do konkurencyjnej stacji, gdzie od września rozpoczęli współprowadzenie programu "Dzień Dobry TVN". Od tamtej pory nieustannie swoim entuzjazmem rozbudzają widzów.

Zdarza się jednak, że prezenterzy muszą na kilka dni zniknąć z pracy. Wówczas pomagają im inni członkowie redakcji "DDTVN".

Wellman zniknęła ze śniadaniówki TVN. Produkcja przedstawia "nową prowadzącą"

Na początku marca 2024 roku Dorota Wellman miała właśnie taką sytuację. Dziennikarka dokładnie 2 marca obchodziła urodziny. W związku z tą okazją postanowiła kilka kolejnych dni spędzić poza studiem.

– Ponieważ Dorota zamierza świętować od samego rana, a stary zakopał spirytus w ogródku i muszą go znaleźć, żeby wspólnie się bawić, to ja poprowadzę program z Damianem Michałowskim, który miejmy nadzieję, przyjdzie do pracy – zapowiadał Prokop. Tak też się stało. Panowie w nowym duecie przywitali się z widzami TVN.

Kolejne dni przyniosły jednak niespodzianki. Na antenie nadal nie było Wellman, ale zastąpiła ją Gabi Drzewiecka. Ponadto w studiu pojawił się ktoś specjalny. "Poznajcie nową prowadzącą 'Dzień Dobry TVN'" – napisano na instagramowym profilu produkcji.

Okazało się, że prowadzącym przez chwilę towarzyszył... robot.

Fani w komentarzach pod postem dali znać, że brakuje im Doroty Wellman u boku Marcina Prokopa. "Jakaś blada ta nowa prowadząca. Gdzie pani Dorotka?"; "Dorota Wellman najlepsza w tym duecie"; "Tęsknimy za panią Dorotką" – czytamy w komentarzach.

Niektórzy pokusili się też o ocenę Gabi Drzewieckiej. "Gabi za poważna do śniadaniówki i nie pasuje do Prokopa"; "Sympatyczna, ale to chyba nie jej format" – pisali.