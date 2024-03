Tak dzisiaj wygląda Żurawia 47. Miejsce, w którym Dorian S. zgwałcił i zabił Lizę

redakcja naTemat.pl

Żurawia 47 to dziś niechlubny adres znany w całej Polsce. To w bramie tego budynku Dorian S. zgwałcił i skatował Lizę, która następnie zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Dziś ten prestiżowy adres zamienił się w miejsce pamięci. Wejście do budynku jest otoczone zniczami, kwiatami i różnymi hasłami.