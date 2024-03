Kristen Stewart zaskoczyła strojem na swoim ostatnim wyjściu. Gwiazda przybyła na uroczystą premierę filmu "Love Lies Bleeding" w samym body z mocnym wycięciem.

Kristen Stewart zaskoczyła stylizacją. Fot. Rex Features/East News

Przypomnijmy, że od medialnego debiutu Kristen Stewart minęło już wiele lat. Występ w ekranizacji sagi "Zmierzch" otworzył jej drzwi do wielkie kariery, gwiazda ma na koncie nominację do Oscara za "Spencer" (wcieliła się w księżną Dianę) oraz występy w m.in. "Witamy u Rileyów", "Sils Maria", "The Runaways: Prawdziwa historia", "Adventureland" czy "Motyl. Still Alice".

Kristen Stewart na premierze "Love Lies Bleeding" zaskoczyła stylizacją

Dobra passa 33-letniej aktorki nadal trwa. We wtorek (5 marca) Stewart świętowała kolejny sukces na polu zawodowym. W Los Angeles odbyła się premiera filmu "Love Lies Bleeding", w którym Kristen wcieliła się w postać Lou.

"Menadżerka siłowni Lou zakochuje się w Jackie, ambitnej kulturystce, która udała się do Las Vegas w pogoni za swoim marzeniem. Ale miłość rozpala przemoc, wciągając je głęboko w sieć przestępczej rodziny Lou. Film zaprezentuje, jak ekstremalne cechy trzeba posiadać, aby osiągnąć sukces w konkurencyjnym świecie kulturystyki" – czytamy w opisie produkcji.

Na pierwszy pokaz filmu ze swoim udziałem artystka postawiła na stylizację "z pazurem". Na czerwonym dywanie pojawiła się w samtm czarnym body z mocnym wycięciem. Ciemne rajstopy i klasyczne szpilki dopełniły kreację. Stewart zarzuciła też na siebie czarną marynarkę.

Dobre wieści dla fanów produkcji animowanych i "Zmierzchu"

Dodajmy, że na początku marca zagraniczne media branżowe obiegły wieści, które mogą być nie lada gratką dla fanów "Zmierzchu". Okazuje się, że po 12 latach od premiery "Przed świtem" wytwórnia Lionsgate Television planuje reboot sztandarowego dzieła pióra Stephenie Meyer.

Według wstępnych doniesień scenariusz do odcinków serialu miała napisać Sinead Daly ("The Walking Dead: Nowy świat" i "Holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gently'ego"). "Variety" potwierdziło, że Lionsgate zamierza stworzyć serial animowany na podstawie "Zmierzchu". Informację o animowanej serii przekazał Michael Burns, wiceprezes Lionsgate. "Myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem" – stwierdził.