Podczas protestów rolniczych w środę w Warszawie doszło do starć manifestantów z policją. Na jednym z nagrań, które obiegło sieć widać, że jeden z funkcjonariuszy rzuca czymś w demonstrantów. Głos w tej sprawie zabrał już szef MSWiA.

Policjant rzucał czymś w rolników. Szef MSWiA: chce złożyć wyjaśnienia. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Kierwiński zabrał głos ws. policjanta, który rzucał czymś w rolników

Szef MSWiA Marcin Kierwiński był pytany podczas konferencji o policjanta, który podczas protestu rolników rzucił czymś w stronę protestujących.

– Wiem o tym, śledzę media społecznościowe. Rozmawiałem z komendantem, będzie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. Z tego, co wiem, ten funkcjonariusz sam zgłosił się do dowodzących akcji, że będzie chciał złożyć wyjaśnienia – przekazał minister.

I dodał: – Nie potrafię powiedzieć, co to było. Informacje o tym, które tak chętnie powielają fake newsy o tym, czym rzucał ten funkcjonariusz, są na dziś niczym niepoparte. Natomiast będzie to oczywiście wyjaśnione.

W mediach społecznościowych faktycznie można zobaczyć nagranie, które pokazuje policjanta, który podnosi coś z ziemi i rzuca w stronę rolników. Nie jest jasne, co to za przedmiot.

O czym jeszcze mówił Kierwiński podczas konferencji? – Te demonstracje początkowo przebiegały bardzo spokojnie i około godziny 15 organizatorzy tych demonstracji, bo to jest bardzo ważne w tej kwestii, rozwiązali te demonstracje – przypomniał.

Kierwiński przekazał, ile osób zatrzymano po protestach

I kontynuował: – Wtedy wszyscy z państwa mogli oglądać to, co zdarzyło się pod Sejmem. Jak wskazał, "zatrzymano łącznie 55 osób, ale 26 osób, które zatrzymano w tym newralgicznym momencie (...) po tym, jak zgromadzenia zostały przez organizatorów już rozwiązane".

– W tej sprawie policja, tak jak powiedziałem, jest atakowana przez tych, którzy jeszcze kilka miesięcy temu wznosili hasła "murem za polskim mundurem". Można powiedzieć, że było "murem za polskim mundurem", a teraz jest "kostką brukową w polski mundur". Na tym kończą politycy PiS-u, którzy dziś występują wprost przeciwko polskim funkcjonariuszom, którzy bronili także ich bezpieczeństwa – wskazał.

I podkreślił: – Ze wstępnych analiz (...) operacja policyjna przeprowadzona była w sposób rzeczowy, merytoryczny. (...) Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, będą one wyjaśniane. Podkreślał też cały, że w manifestacji wzięli udział rolnicy i prowokatorzy.

Tymczasem jak informowało RMF FM, Komisja Europejska wycofuje się z Zielonego ładu w rolnictwie. KE ma przedstawić nowe propozycje legislacyjne wychodzące naprzeciw postulatom protestujących rolników. "Będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników" – zapowiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Więcej opisał nasz serwis InnPoland pod tym linkiem.