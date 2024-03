Cała Polska w żółtych alertach. Przed nami bardzo mroźne noce

Wraz z marcem do Polski przyszło ochłodzenie. IMGW wydał nawet alert przed mrozem. Przy gruncie temperatura spadnie do nawet minus 9 stopni i to już w ten piątek. W weekend ma pojawić się też trochę więcej słońca.

Jak podaje IMGW, najbliższy weekend będzie słoneczny i tylko na południu kraju okresami więcej chmur i słaby deszcz. Nocami i nad ranem pojawią się gęste mgły osadzające szadź.

"Przymrozki utrzymają się do soboty, a na wschodzie kraju do poniedziałku. W ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 15°C na południu kraju. Po niedzieli spodziewamy się opadów deszczu już w całym kraju" – czytamy w prognozie synoptyków.

Jeśli chodzi o przymrozki, to w piątek będzie do około -5°C, przy gruncie do około -9°C, w sobotę do około -2°C, przy gruncie do około -6°C. Potem sytuacja ma się polepszyć i nie będzie już tak zimno.

Jaka pogoda na Wielkanoc? Synoptycy mają prognozy

Jak informowaliśmy wcześniej, tegoroczne Święta Wielkanocne mogą być nie tylko deszczowe, ale nawet białe. Grzegorz Walijewski z IMGW przekazał WP, że na koniec marca z pewnością możemy spodziewać się opadów deszczu. W połączeniu z niskimi temperaturami, które także są możliwe, nie czeka nas bynajmniej przyjemna i wiosenna aura.

– Natomiast w całym kraju będzie sporo opadów, szczególnie na zachodzie kraju. Będzie to raczej deszcz, ale w momencie, gdy będą temperatury ujemne, to może spaść również śnieg, szczególnie w górach. Więc wychodzi na to, że w górach w święta może spaść śnieg – powiedział portalowi.

Według Walijewskiego będzie zimno, bo "temperatura nie przekroczy wartości dwucyfrowych". Co gorsza, im dalej, tym wcale nie będzie lepiej. Także początek kwietnia ma być brzydki i zdecydowanie zimny. – W pierwszym tygodniu kwietnia temperatury będą niższe o 2-3 stopnie w porównaniu do tych, które powinny być w tym okresie – przewiduje synoptyk.

