Efekty nowej sesji partnerki Arkadiusza Milika trafiły do sieci. Agata Sieramska zapozowała topless przed obiektywem. Internauci są pod wrażeniem jej sylwetki i wyrzeźbionych mięśni.

Agata Sieramska zapozowała topless. Fot. Instagram/ arekmilik

Arkadiusz Milik to jeden z polskich piłkarzy, który cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Sportowiec od kilka lat jest w związku z Agatą Sieramską, która jest znana szerszej publiczności jako Agatycze.

29-latka niegdyś była wziętą modelką, a teraz skupia się na swojej aktywności w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 200 tys. użytkowników.

Wybranka Milika zapozowała topless

Ostatnio w sieci zaczęły krążyć nowe zdjęcia Sieramskiej. Tym razem influencerka poszła na całość i zrobiła sesję topless. Po drugiej stronie aparatu stanął Miron Chomacki. Ukochana Milika na wspomnianych ujęciach jest jedynie w mocno wyciętych majtkach. Natomiast biust zakrywa lekko ręką.

W komentarzach nie brakuje zachwytów nad tymi kadrami z Sieramską. "Jesteś inspiracją" – czytamy w jednym z nich.

Dodajmy, że partnerka Milika od lat dba o swoją sylwetkę. – Sport od zawsze był częścią mojego życia i już od najmłodszych lat byłam bardzo aktywna fizycznie. Lubiłam biegać, pływać i uprawiać sporty zespołowe. Próbowałam przeróżnych dyscyplin i ostatecznie skupiłam się na treningach fitness. A obecnie poszerzam swoją wiedzę z zakresu treningów personalnych i dietetyki – mówiła sama zainteresowana w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

W tej samej rozmowie ujawniła, jaki jest jej ulubiony trening. – Najlepsza aktywność fizyczna czy dieta to taka, w której jesteśmy w stanie konsekwentnie wytrwać przez większą część naszego życia. Zachowanie odpowiedniej równowagi w odżywianiu się i ćwiczeniu sprawia, że o wiele łatwiej jest osiągnąć wyznaczone cele. W naturalny sposób te elementy stają się częścią naszego dnia i całego życia. Moim ulubionym treningiem jest HIIT – krótki, intensywny i pozbawiony nudy. Odkąd mieszkam we Francji, zaczęłam uczyć się gry w tenisa, jest to dla mnie bardzo przyjemna forma dodatkowej aktywności fizycznej – przyznała.