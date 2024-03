Incydent na konferencji Hołowni. Kobiety próbowały przekrzyczeć marszałka

Na konferencji Szymona Hołowni w Sejmie ws. ustaw aborcyjnych pojawiły się przedstawicielki Strajku Kobiet. Skutecznie przeszkadzały marszałkowi izby niższej polskiego parlamentu w tłumaczeniu dziennikarzom, dlaczego projekty będą procedowane dopiero 11 kwietnia.

Strajk Kobiet wtargnął na konferencję Hołowni. W tle projekty dot. aborcji. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

We wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że Sejm zajmie się projektami liberalizującymi prawo aborcyjne dopiero po 11 kwietnia, a nie na bieżących obradach, które kończą się w piątek. Decyzja jednego z liderów Trzeciej Drogi spotkała się z falą krytyki ze strony środowisk kobiecych i Lewicy. W piątek w sprawie projektów aborcyjnych nastąpił "niepodziewany" zwrot akcji.

– Mam dla państwa dobrą wiadomość. Ten 11 kwietnia, który zaproponowałem jako datę rozpatrzenia projektów, ma szansę zapisać się jako pierwszy od 30 lat dzień, w którym jakieś projekty w sprawie prawa aborcyjnego przejdą do drugiego czytania – przekazał mediom marszałek Szymon Hołownia.

Strajk Kobiet przyszedł na konferencję Hołowni

Jak podkreślił, "ma nadzieję (...) w tej sprawie, w której mamy tak różne zdania, opinie – doprowadzić do pokoju społecznego". – Do tego, żeby w tym dyskursie o tak ważnej dla polskich kobiet sprawie – można było liczyć na to, że będzie to dyskurs, który nie wykluczy kogoś, tylko da się wypowiedzieć wszystkim stronom, które chcą w tej sprawie zabrać głos – poinformował.

Na konferencji Hołowni pojawiły się przedstawicielki Strajku Kobiet, które skutecznie przeszkadzały marszałkowi. Krzyczały: "Projekty do komisji! Projekty do komisji!". – Proszę przestać blokować. Nie wróżyć, co zrobi Duda. Proszę przestać blokować aborcję – przekonywała jedna z aktywistek.

Hołownia podkreślił jednak, że "jest ogromna szansa, że 11 kwietnia wszystkie projekty w sprawie aborcji zostaną skierowane do komisji nadzwyczajnej".

Krytyka poczynań Hołowni ws. projektów dot. aborcji

Pierwszy ruch Szymona Hołowni w tej kwestii spotkał się z falą krytyki ze strony środowisk kobiecych i Lewicy, a zdaniem doktora Mirosława Oczkosia, może być problemem dla potencjalnych starań polityka o prezydenturę.

Jak twierdzi ekspert, "jest 365 dni w roku, gdy prawa kobiet są łamane, niepełne i są nierespektowane". Toczący koalicję rządzącą spór o liberalizację przepisów aborcyjnych dr Oczkoś nazywa "zwycięstwem programu 'Proboszcz plus'".

– Być może z badań wyszło, żeby tego nie ruszać przed wyborami samorządowymi. Co trochę jest zrozumiałe, a trochę niezrozumiałe. Ale polityka polega na tym, że czasami nie wybiera się większego dobra, tylko mniejsze zło – przekonywał w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" specjalista ds. wizerunku.

W Sejmie są obecnie cztery projekty ustaw ws. aborcji. Dwa zaproponowała Lewica, która chce nie tylko legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży, ale też dekryminalizacji w przypadku osób, które pomagają w usunięciu ciąży. Koalicja Obywatelska zaproponowała projekt legalizacji aborcji do 12. tygodnia ciąży, czyli zgodnie z zapowiedziami kampanijnymi Donalda Tuska, a Trzecia Droga optuje za powrotem tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku.