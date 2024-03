Magda Gessler lubi zaskakiwać swoich fanów. Tam było i tym razem. Słynna restauratorka opublikowała swoje zdjęcia, na których jest owinięta w ręcznik i właśnie wychodzi spod prysznica. W opisie zwróciła się do kobiet w dniu ich święta.

Magda Gessler zwróciła się do kobiet. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Magda Gessler na odważnych kadrach. Zaapelowała do kobiet, aby "cieszyły się swoją kobiecością"

8 marca na instagramowym koncie Magdy Gessler pojawiła się nowa publikacja. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" zmontowała filmik ze swoimi zdjęciami z łazienki, na których jest owinięta jedynie w ręcznik.

"Drogie Kobiety! POKOCHAJCIE SIĘ! To jedyna droga do wspaniałego życia….pełnego uśmiechu, radości….jeśli pokochacie siebie … reszta stanie się prostsza….świat też Was pokocha!!! Bądźmy odważne, nie bójmy się ŻYĆ! Nie odpuszczajmy! Nie stawiajmy granic….cieszmy się swoją kobiecością… Bądźcie najlepszą wersją siebie, nie tylko w #dzieńkobiet codziennie" (pisownia oryginalna – red.) – napisała.

Na koniec Gessler dodała swoje słynne "besos". Nie stroniła też we wpisie od licznych emoji.

Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internautki także słały życzenia i w większości podzielały zdanie gwiazdy TVN. "W zgodzie ze sobą, w przyjaźni, z humorem i charyzmą tłuc talerze, głośno śpiewać i tanecznym krokiem kolorowym przez życie iść. Magda inspiracją" – dodała jedna z użytkowniczek.

W Dzień Kobiet na specjalne życzenia w mediach społecznościowych zdecydowała się także Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka na InstaStory nawiązała do odłożonej w czasie debaty polityków w sprawie aborcji.

"8 marca. To powinien być trudny dzień dla wielu polityków, bo jak tu spojrzeć kobietom w oczy? A nam, drogie panie, życzę wytrwałości, chyba się przyda. Wszystkiego dobrego dla nas!" – dodała prowadząca "Mam talent".