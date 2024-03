Kwiecień i czerwiec tylko za granicą. W Polsce w tych terminach będzie bowiem skrajnie deszczowo. A co z resztą wiosenno-letnich miesięcy? Tu nie będzie jednoznacznie, ale jedno jest pewne – w jednym z nich na zimno raczej nikt narzekał nie będzie.

Najdłuższa długoterminowa prognoza pogody. Wiadomo, jakie będzie lato 2024. Fot. Unsplash.com / IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił dość jednoznaczne dane, które przydadzą się w zasadzie wszystkim. Jakiś urlop w końcu planuje każdy z nas, tymczasem długoterminowa prognoza pogody na kwiecień, maj, czerwiec i lipiec pomoże nam uniknąć wpadki, szczególnie jeśli chcemy sobie zorganizować wakacje w Polsce.

Długoterminowa prognoza pogody na kwiecień 2024

Jak wszystko wskazuje, kwiecień przyniesie nam niezwykle dużo deszczu. Synoptycy prognozują, że będzie to miesiąc mokry. Do tego – jak przewidywał rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski, początek kwietnia może przynieść nie tylko deszcz, ale nawet śnieg, bo ma być zimno.

To jednak tylko w pierwszych dniach kwietnia, bo zgodnie z danymi cały miesiąc ma być pod tym względem w normie.

Czego możemy się zatem spodziewać w kwestii temperatury? Jak wynika z danych synoptyków, te, które w kwietniu będą przeważać w kraju, zmieszczą się w granicach średniej. Ta wynosi mniej więcej od 8 do 10 st. C.

I to faktycznie może wiele osób rozczarować, ale spokojnie – to średnie. Z drugiej jednak strony to też dobra wiadomość, bo przyroda będzie mogła spokojnie – w swoim tempie – przejść okres wegetacji.

Długoterminowa prognoza pogody na maj 2024

W przypadku maja, który dla wielu Polaków jest ulubionym miesiącem, zdaje się, że będzie idealnie. Padać ma mniej więcej tyle, co zawsze i podobnie ma być pod względem temperatur. Bardziej sucho niż gdzie indziej ma być na południowych krańcach kraju, a więc w okolicach Zakopanego, Krakowa, Katowic i Opola.

Synoptycy nie przewidują żadnych odstępstw od normy jeśli chodzi o temperatury. Możemy spodziewać się zatem na termometrach wartości oscylujących między 11 st. C a 15 st. C. To średnia wartości, a te podawane są według ściśle określonych norm, a więc nie oznacza to, że w słońcu, czy nagrzanych od niego strefach miejskich te nie będą wyższe.

Najcieplej ma być w Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze, ale nie będą to wartości jakoś szczególnie odstające od reszty miast.

Długoterminowa prognoza pogody na czerwiec 2024

Czerwiec będzie prawdziwym zaskoczeniem. Klimat może przypominać nam bowiem azjatycką porę deszczową. Synoptycy przewidują, że ma być cieplej niż zwykle, ale też znacznie bardziej mokro. To tyczy się całej Polski.

Jakich temperatur możemy się spodziewać? Uśredniona temperatura dla czerwca oscyluje między 15 st. C. a 18 st. C i tu synoptycy nie mają wątpliwości, że wszędzie ma być goręcej. O ile? Nie wiadomo, ale czerwiec rozczarować może nas jedynie deszczem.

Długoterminowa prognoza pogody na lipiec 2024

Jeśli planować wakacje w Polsce, to raczej w lipcu. Oczywiście jeśli ktoś życzy sobie słońca i wysokich temperatur. Co nas wtedy czeka? Jak wynika z prognoz synoptyków IMGW, w wielu częściach kraju ma być cieplej niż zwykle i z opadami w granicach normy.

Średnia temperatura w tym okresie oscyluje między 17 st. C a 20 st. C, a to oznacza, że w wielu częściach kraju możemy spodziewać się, że będzie znacznie cieplej. Jeśli więc urlop w Polsce, to zdecydowanie właśnie w tym miesiącu.

