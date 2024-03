Którego z dotychczasowych prezydentów Polacy oceniają najwyżej? Odpowiedź jest dość jednoznaczna i dla niektórych może być zaskakująca. Między pierwszym a drugim spośród najlepszych prezydentów jest także spora procentowa przepaść, bo sięgająca aż 20,9 pkt proc.

Kto był najlepszym prezydentem Polski? Sondaż jasno o ocenie Polaków Fot. WOJCIECH STROZYK / REPORTER

"Polska po 1989 roku miała pięciu prezydentów wybieranych w wyborach powszechnych. Którego ocenia Pani/Pan najwyżej?" – pytanie o takiej treści zadano uczestnikom najnowszego sondażu. Ten przeprowadziła pracownia SW Research dla rp.pl.

Kto był najlepszym prezydentem Polski? Aleksander Kwaśniewski z najwyższymi ocenami

Najlepszy wynik w sondażu, czyli 34,9 proc. uzyskał Aleksander Kwaśniewski. To właśnie jego wskazało najwięcej respondentów. Drugie miejsce wśród najwyżej ocenianych zajął Andrzej Duda, ale między Kwaśniewskim a nim jest spora przepaść. Dudę najwyżej ocenia bowiem tylko 14 proc. osób. 13,1 proc. badanych najlepiej w roli prezydenta oceniło Lecha Kaczyńskiego, który zamyka tym wynikiem podium.

Kto był najgorszym prezydentem RP po 1989 roku?

Jak to w rankingach bywa, jeśli ktoś jest najlepszy, zawsze musi być ktoś, kto oceniany jest najsłabiej. W przypadku prezydentów RP taką osobą jest Bronisław Komorowski. Najwyżej oceniło go jedynie 5 proc. respondentów. O 2,4 pkt proc. wyprzedził go Lech Wałęsa, którego kompetencje prezydenckie najwyżej oceniło 7,4 proc. ankietowanych.

Sporo osób, które wzięły udział w badaniach, zaznaczyło także dwie inne odpowiedzi, które były do dyspozycji: "nie mam zdania" (14 proc. ankietowanych) i "żadnego nie oceniam pozytywnie" (11,7 proc.).

Dlaczego Aleksander Kwaśniewski jest najlepiej ocenianym prezydentem?

Wyniki sondażu skomentowała Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research. Jak powiedziała, w szczegółowych wynikach widać pewną tendencję:

– Wskazanie Aleksandra Kwaśniewskiego jako najlepszego prezydenta rośnie wraz z wiekiem (do 24 lat – 12 proc., powyżej 50 lat – 45 proc. ) i poziomem wykształcenia (41 proc. osób posiadających wykształcenie wyższe jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski był najlepszym polskim prezydentem po 1989 roku). Podobnie, wśród osób najzamożniejszych prezydent Kwaśniewski jest częściej wskazywany jako najlepszy (43 proc.) – wyjaśnia.

12 marca będziemy obchodzić 25 rocznicę wstąpienia Polski do NATO i to właśnie prezydent Aleksander Kwaśniewski uważany jest za jednego z ojców tej przełomowej decyzji, która do dziś wpływa na bezpieczeństwo Polski.

Przy okazji zbliżającej się rocznicy Aleksander Kwaśniewski wypowiadał się na temat sytuacji w Sojuszu. Jak wskazał, "niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, trzeba wzmacniać europejski komponent w NATO".

– Czyli zwiększać finansowanie swoich armii przez kraje europejskie, a także w jakiejś odległej perspektywie, a może nieodległej, myśleć o europejskich wojskach – dodał na łamach Kuriera Lubelskiego były prezydent RP.