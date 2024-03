Kołodziejczak chciał zabłysnąć i "popisał się" wiedzą z historii. Ludzie mają ubaw [FILM]

Rafał Badowski

M ichał Kołodziejczak rozbawił ludzi do łez wystąpieniem po spotkaniu z rolnikami w Warszawie. Porównał to, co dzieje się właśnie w Polsce, do historii starożytnej. Wiceminister rolnictwa chciał nawiązać do słynnej postaci historycznej, by zapewne wykazać się swoją mądrością. Wspomniał jednak o kimś, kto... nie istnieje.