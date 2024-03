P o katastrofie Titana wciąż spekuluje się o tym, w którym momencie wyprawy doszło do tragedii. Nie brakuje też zaskakujących wątków z przebiegu akcji ratunkowej. Niedawno wyszły na jaw fakty, o których wcześniej się nie mówiło. A to rzuca nowe światło na to, co mogło wydarzyć się na pokładzie łodzi podwodnej.





To dawało nadzieję, że załoga Titana jeszcze żyje. Ujawniono tajemnicze nagranie

redakcja naTemat

Po katastrofie Titana wciąż spekuluje się o tym, w którym momencie wyprawy doszło do tragedii. Nie brakuje też zaskakujących wątków z przebiegu akcji ratunkowej. Niedawno wyszły na jaw fakty, o których wcześniej się nie mówiło. A to rzuca nowe światło na to, co mogło wydarzyć się na pokładzie łodzi podwodnej.