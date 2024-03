Gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej to najbardziej wyczekiwany moment nie tylko dla fanów kina, ale również mody. Hollywoodzkie gwiazdy jak zwykle zaskoczyły odważnymi projektami. Nie zabrakło ekstrawaganckich cekinów, piór, a także klasycznej elegancji. Oto 10 kreacji, które zrobiły na nas największe wrażenie.

Oscary 2024: Top 10 najlepszych kreacji gwiazd [ZDJĘCIA] Fot. Jordan Strauss/Invision/East News; Rex Features/East News; MARLEEN MOISE/Getty AFP/East News

96. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbyła się w nocy z 11 na 12 marca czasu polskiego. Galę poprowadził słynny prezenter telewizyjny Jimmy Kimmel, który w tej roli pojawił się już po raz czwarty. Po czerwonym dywanie przeszła plejada gwiazd Hollywood. Zaprezentowali się w kreacjach od znanych projektantów. Wybraliśmy najlepsze stylizacje!

1. Eugene Lee Yang

Eugene Lee Yang na tegoroczną galę rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej przybył w kreacji pochodzącej z atelier Waltera Mendeza. Długa czerwona suknia idealnie wpasowała się w... czerwony dywan. Suknię świetnie uzupełniła dwurzędowa marynarka, delikatny make-up i klasyczna fryzura. Brawo!

2. Sandra Hüller

Sandra Hüller na galę rozdania Oscarów założyła czarną aksamitną suknię w kształcie klepsydry z dużym dekoltem odsłaniającym ramiona i kłódką na dekolcie. Kreacja została całkowicie uszyta na miarę. Suknię w kształcie klepsydry zaprojektowano w surrealistycznej pracowni Daniela Roseberry’ego.

3. Rita Moreno

Ogromnym zaskoczeniem okazała się Rita Moreno, która na gali Oscarów pojawiła się na czerwonym dywanie w czarnej sukni 3D w kształcie klepsydry Badgleya Mischki. Swoimi kaskadowymi falbankami kreacja wywołała prawdziwy efekt "wow". Rękawiczki operowe, które Moreno dopieściła złotym zegarkiem, były świetnym dodatkiem do szokującego projektu, który obejmował również wysoki dekolt i mini tren.

4. Billie Eilish

Billie Eilish, laureatka do Oscara za utwór "What Was I Made For" z "Barbie", na galę przybyła w czarno-białym komplecie, który składał się z czarnej marynarki zapinanej na guziki, białej bluzki z marszczonym kołnierzykiem i czarno-białej tweedowej ołówkowej spódnicy. Stylizację uzupełniła białymi skarpetkami do połowy łydki, czarnymi pantoflami "Mary Jane" na obcasie, czarno-białą torebką Chanel w pepitkę i czerwoną przypinką Artists4Ceasefire w klapie, która symbolizowała wsparcie dla Palestyny.

5. Eva Longoria

Stylizacja Evy Longorii składała się ze wspaniałej, atramentowoczarnej sukni Tamary Ralph o ponadczasowym kroju klepsydry. Suknia miała długi tren, który całkowicie zakrywał czarne czółenka Stuarta Weitzmana oraz strukturalny dekolt odsłaniający ramiona.

Kreację uzupełnił wysadzany diamentami naszyjnik Bucherer (połączony ogromnym diamentem pośrodku), pierścionek z brylantem, który owijał się wokół jej palca wskazującego niczym wąż oraz klasyczne kolczyki z diamentami.

6. Danielle Brooks

Danielle Brooks pojawiła się na czerwonym dywanie Oscarów w satynowej sukni z gorsetem Dolce & Gabbana. Gwiazda "Koloru Purpury" współpracuje ze stylistką gwiazd Jennifer Austin. Trzeba przyznać, że aktorka wyglądała obłędnie w czarnej sukience ze spektakularnym rozcięciem na nodze.

7. Emma Stone

Emma Stone spacerowała po czerwonym dywanie w Dolby Theatre w szytej na miarę kreacji Louis Vuitton w białym kolorze, która składała się z gorsetu bez ramiączek i spódnicy sięgającej do podłogi. Na obu elementach wytłoczono skomplikowany wzór przypominający muszlę. Stone dobrała do zestawu oszałamiający naszyjnik typu choker z masywnym żółtym diamentem pośrodku oraz ćwieki i pierścionki z białym diamentem.

8. Emily Blunt

Emily Blunt na czerwonym dywanie wyglądała olśniewająco. Miała na sobie błyszczącą suknię Schiaparelli ze strukturalnymi ramionami i klejnotami Tiffany & Co. Cekinowa suknia do ziemi z trenem prezentowała się zjawiskowo. Przypomnijmy, że to wyjątkowy wieczór dla aktorki, gdyż była to jej pierwsza nominacja do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa.

9. Ryan Gosling

Ryan Gosling do hollywoodzkiego Dolby Theatre przybył w eleganckim czarnym garniturze składającym się z marynarki, spodni i koszuli z kołnierzykiem, które zostawił rozpięte – a wszystko ozdobione cekinowymi akcentami. Do zestawu dobrał błyszczące czarne buty wyjściowe i – kłaniając się w stronę "Barbie" – różowe skarpetki. Całość stylizacji została uzupełniona delikatnymi złotymi naszyjnikami.

10. Carey Mulligan

Trzykrotnie nominowana do Oscara Carey Mulligan pojawiła się na czerwonym dywanie tegorocznych Oscarów w oszałamiającej czarnej sukni o kroju syreny z falbaną na białym tiulu. Suknia jest odtworzeniem klasycznego projektu Balenciagi z 1951 roku. Całość aktorka uzupełniła diamentowymi kolczykami i czarnymi rękawiczkami do łokci.