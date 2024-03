Robert Downey Jr. z pierwszym Oscarem! Oto, kto dotąd wygrał [ZWYCIĘZCY]

Kto wygra Oscary? Lista zwycięzców 96. ceremonii Akademii Filmowej (LISTA) Fot. Rex Features / East News

Artykuł aktualizowany na żywo.

Jak pisaliśmy wcześniej, w tym roku najwięcej nominacji do Oscarów przyznano "Oppenheimerowi" w reżyserii Christophera Nolana (13 nominacji, w tym dla Cilliana Murphy'ego, Emily Blunt i Roberta Downey Jr), "Biednych istot" Yorgosa Lanthimosa (11 nominacji, w tym dla Emmy Stone i "Czasu krwawego księżyca" (10 nominacji, z czego dwie powędrowały do Lily Gladstone i Roberta De Niro). "Barbie" Grety Gerwig zgarnęła osiem nominacji (w tym dla Ameriki Ferrery i Ryana Goslinga), Maestro" Bradleya Coopera – siedem, a polska koprodukcja "Strefa interesów" Jonathana Glazera, "Anatomia upadku" Justine Triet, "Przesilenie zimowe" Alexandra Payne'a i "Amerykańska fikcja" Corda Jeffersona mają po pięć szans na Oscara.

Poniżej będziemy prezentować listę zwycięzców Oscarów 2024 aktualizowaną na żywo (w kolejności ich wręczania).

"Killers of the Flower Moon"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY:

"War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko"