Już wiadomo, co dalej z wrocławskimi neonami. W tej decyzji jest haczyk

Neony Wrocław, czyli kultowa galeria ma zniknąć. Urząd twierdzi co innego Fot. Krzysztof Kaniewski / REPORTER

– Z przykrością informujemy, że historia galerii neonów przy Ruskiej dobiega końca. Trwające kilka miesięcy rozmowy z Gminą Wrocław nie doprowadziły do zawarcia porozumienia zapewniającego dalsze funkcjonowanie tego miejsca – przekazali w mediach społecznościowych jej gospodarze. Ta informacja wywołała poruszenie w sieci, bo galeria neonów to miejsce wyjątkowe w skali kraju. Wystarczy spojrzeć.

Czym jest Galeria Neonów we Wrocławiu?

To ukochane miejsce instagramerów, które po zmroku prezentuje się przepięknie. W mediach społecznościowych znajdziemy tysiące zdjęć oznaczonych hashtagami związanymi właśnie z zakątkiem przy ul. Ruskiej.

To też miejsce dla wielu szalenie sentymentalne, bo w galerii w podwórku przy ul. Ruskiej (dokładnie między Ruską a Św. Antoniego) prezentowane są instalacje, które wrocławianie pamiętają z ulic. To neony, które służyły sklepom, kinom, hotelom i wielu innym kultowym obiektom przez wiele dziesiątek lat. Dziś mieszczą się w jednej konkretnej przestrzeni, która otoczona jest lokalami i małą gastronomią.

Popularność miejsca jest ogromna, nic więc dziwnego, że komunikat wywołał w sieci ogromne poruszenie.

Na komunikat natychmiast odpowiedział urząd miasta Wrocław, który tłumaczy: Neony zostają. Jak jednak czytamy w oświadczeniu – na razie. Konkretnie przez rok.

"Zgodnie z umową: Galeria w obecnym kształcie będzie funkcjonowała jeszcze przez około roku. Liczymy jednak na kolejne spotkanie z prywatnym właścicielem. Wiemy, jak ważną atrakcją turystyczną są neony i, niezmiennie, jesteśmy w stanie ponosić koszty ich ekspozycji w kolejnych latach" – oświadczają urzędnicy.

Z tłumaczeń urzędu wynika, że neony są własnością prywatną.

"Niestety z uwagi na swój wiek instalacja się psuje. Jesteśmy gotowi na przeprowadzenie kolejnego koniecznego remontu, tak jak przeprowadzaliśmy je do tej pory, jednak inwestując w te prace kilkaset tysięcy złotych z pieniędzy podatników, chcemy mieć pewność, że neony pozostaną na swoim miejscu. Niestety takiej gwarancji właściciel udzielić nie chciał w czasie kilkumiesięcznych z nim rozmów" – napisano.

Od kilku miesięcy Urząd Miasta prowadził negocjacje, których celem nadrzędnym jest zachowanie galerii. W ich toku proponowaliśmy wykup neonów od właściciela, ich najem, a nawet prowadzenie formalnej galerii w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Niestety, mimo długich negocjacji właściciel nie zdecydował się na zawarcie żadnej z tych umów. Nawet w sytuacji, gdy Miasto zgodziło się zaoferować blisko 1,5 mln złotych za prawo do eksponowania neonów przez kolejne 10 lat, zapewniając dodatkowe środki na ich obsługę i remonty. To oznacza, że (wliczając dodatkowe koszty) zapłacilibyśmy między 2 a 3 miliony złotych. I nadal jesteśmy na to gotowi!

Urząd Miasta Wrocław

Oświadczenie w sprawie galerii Neony