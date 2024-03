John Cena jednak nie był nagi?! To zdjęcie zza kulis wszystko zdradza

Weronika Tomaszewska

C hoć wśród laureatów Oscarów nie było zaskoczeń w tym roku, to najwięcej kontrowersji wywołało wyjście Johna Cena. Gwiazdor wydawał się być zupełnie nagi. Swoje przyrodzenie zasłaniał jedynie kopertą. A jak było naprawdę? To zdjęcie zza kulis wiele zdradza.