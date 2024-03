Kate Middleton czuje się... okropnie? Wypłynęły kulisy afery ze zdjęciem

Zdjęcie księżnej Kate i jej dzieci, które w ostatnim czasie trafiło do sieci, wywołało sporo kontrowersji. Wiele osób zauważyło "niespójności" w kadrze. Niedługo później przyszła królowa przyznała się do przeróbek. Jak w związku z aferą czuje się żona księcia Williama? Zagraniczne media donoszą, że jest "zdenerwowana".

Księżna Kate jest załamana po aferze ze zdjęciem? Fot. Rex Features/East News // Fot. X // The Prince and Princess of Wales

Powrót po przerwie do aktywności w social mediach – delikatnie mówiąc – nie jest dla księżnej Walii najlepszy.

Kulisy burzy wokół fotografii księżnej Kate

Z doniesień informatora The Telegraph wynika, że "Kate Middleton czuje się okropnie" z aferą, jaka wybuchła po publikacji przerobionego zdjęcia. "Chciała po prostu, aby rodzinna fotografia była najlepsza, jaka tylko mogła" – przyznała osoba z jej otoczenia.

Z kolei The Mirror podaje, że małżonka księcia Williama jest "zdenerwowana" tym, że "niewinny rodzinny kadr wywołał taką burzę". Pojawiły się głosy, że może to się odbić na "reputacji rodziny królewskiej w przyszłości".

Według ekspertki i historyczki dr Tessy Dunlop członkowie monarchii powinni w tej sytuacji opublikować oryginalne ujęcie bez przeróbek. "To jedyne, co mogłoby im pomóc w tej sytuacji" – oceniła.

O co chodzi ze zdjęciem księżnej Kate?

Przypomnijmy, że synowa króla Karola III w ostatnim czasie mierzyła się z problemami zdrowotnymi. Na początku roku była nawet w szpitalu, gdzie przeszła operację "jamy brzusznej". Nie zdradzono jednak więcej szczegółów. Podano jedynie, że po dwóch tygodniach Middleton opuściła placówkę medyczną.

W marcu na oficjalnych profilach rodziny królewskiej pojawiła się nowa fotografia z Kate i trójką jej dzieci. "Dziękuję za miłe życzenia i nieustające wsparcie przez ostatnie dwa miesiące. Życzę wszystkim szczęśliwego Dnia Matki. C" – brzmiał podpis.

Wielu internautów i przedstawicieli agencji fotograficznych zaczęło się zauważać widoczne przeróbki i niespójności na zdjęciu.

Niedługo później zareagowała sama księżna Kate. Przyznała się do edycji. "Podobnie jak wielu fotografów-amatorów od czasu do czasu eksperymentuję z montażem. Chciałem przeprosić za zamieszanie" – napisała w mediach społecznościowych.

To jednak nie uciszyło zamieszania. "Moja analiza zdjęcia jest taka, że wycięto jej twarz z okładki 'Vogue'a', którą zrobiła wiele lat temu i wklejono ją do nowej fotografii" – skomentowała jeszcze potem Ruby Naldrett, redaktorka mediów społecznościowych brytyjskiego dziennika "Daily Mirror".