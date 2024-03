Sylwia Bomba od pewnego czasu jest w szczęśliwym związku z Grzegorzem Colinsem. Celebrytka w nowej relacji na swoim Instagramowym koncie podzieliła się kulisami wspólnej sesji z ukochanym. Nie brakuje odważnych kadrów.

Sylwia Bomba na odważnych kadrach z partnerem. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Dzięki udziałowi w "Gogglebox. Przed telewizorem" Sylwia Bomba zdobyła niemałą popularność. Jeszcze więcej osób dowiedziało się o niej, gdy wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami". Zatańczyła tam w parze z Jackiem Jeschke i zakończyła przygodę z programem w ćwierćfinałowym odcinku.

Gwiazda oprócz swojej aktywności telewizyjnej prowadzi też skrupulatnie swoje profile w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją 900 tys. osób. W swoich publikacjach Bomba często pokazuje, jak wygląda jej codzienne życie.

Półnagie zdjęcie Sylwii Bomby i Grzegorza Colinsea

Bomba wychowuje 6-letnią córkę Antoninę. Ponadto jest też w związku z Grzegorzem Colinsem. Ostatnio para zdecydowała się na romantyczną sesję zdjęciową, a zakulisowymi kadrami z pracy z fotografem celebrytka pochwaliła się na InstaStory.

Przed obiektywem Bomba zapozowała bez górnej części garderoby. Półnagi jest również jej partner, a celebrytka wtula się w nagie plecy ukochanego.

Przypomnijmy, że o związku Sylwii Bomby i Grzegorza Colinsa plotkowano w mediach już od dłuższego czasu. Oboje wystąpili w programie "Nasi w mundurach" i tam mieli się do siebie zbliżyć.

Choć gwiazda "Goggleboxa" nie ukrywała, że ma partnera, to nie zdradzała jego tożsamości. W końcu jednak zakochani postanowili ogłosić światu, że są razem. W listopadzie ubiegłego roku zapozowali razem na ściance podczas Wieczoru Charytatywnego Gwiazd Dobroczynności.

Po uroczystym wydarzeniu Bomba opublikowała post na Instagramie ze zdjęciem z Colinsem. W opisie dodała: "To my: Gruba i Łysy. Stara mamuśka i młodociany synek. Czy wyglądamy dollarsowo? Wiemy, że to największy coming out tego roku – udźwigniemy ciężar show-biznesu, tylko czy show-biznes jest gotowy na taki bombowo-collinsowy zestaw?".

Od tamtej pory para chętnie pojawia się razem na branżowych imprezach i w mediach społecznościowych.