Dramat celebrytki. Dowiedziała się, że poślubiła kuzyna, kiedy... zaszła z nim w ciążę

Blogerka i gwiazda mediów społecznościowych z USA Marcella Hill powiedziała swoim obserwującym na TikToku, że "przypadkowo poślubiła" swojego kuzyna i dowiedziała się o tym, gdy była w ciąży z jego dzieckiem.

Znana blogerka "przypadkowo" poślubiła kuzyna. Zaszła z nim w ciążę

Celebrytka ujawniła, że ​​jej mąż jest jej kuzynem w trzeciej kolejności. Odkryła ten szokujący fakt, gdy para szukała imienia dla swojego nienarodzonego dziecka.

W filmie opublikowanym niedawno na TikToku 42-letnia Marcella Hill powiedziała swoim trzem milionom obserwujących, że "przypadkowo poślubiła" swojego kuzyna, a dowiedziała się o tym, gdy była w ciąży z jego dzieckiem.

– Nigdy nikomu nie powiedziałam publicznie, że przez przypadek poślubiłam mojego kuzyna – przyznała. Do nagrania dodała podpis: "Nie mieliśmy pojęcia, że ​​nasza babcia i dziadek są kuzynami w pierwszym rzędzie".

Celebrytka jest ze swoim mężem już 12 lat

W nagraniu wyjaśniła, że ​​przeglądała imiona swojego dziadka, babci, pradziadka, prababci i praprababci, kiedy zorientowała się, że coś jest nie tak. Wówczas odkryła, że jest spokrewniona ze swoim mężem na zasadzie kuzynostwa.

Gdy tylko dokonali tego odkrycia, para natychmiast sprawdziła w internecie, czy zrobili coś "całkowicie niedopuszczalnego". Sprawdzili też, co coś może grozić dziecku z takiego małżeństwa.

– Badacze sugerują, że małżeństwo z trzecim i czwartym kuzynem jest optymalne dla reprodukcji, ponieważ w pewnym sensie mają oni "to, co najlepsze z obu światów" – stwierdziła Marcella Hill, nawiązując do tego, co wyczytała.

W marcu para będzie obchodzić 12. rocznicę związku.

