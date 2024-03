Tego Duda się nie spodziewał. Tusk sprytnie wbił mu szpilę na spotkaniu z Bidenem

Donald Tusk i Andrzej Duda spotkali się we wtorek przed godz. 21:00 czasu polskiego w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem. Swoje wystąpienie miał tam premier Donald Tusk. Szef rządu w sprytny sposób nawiązał do kampanii Bidena sprzed czterech lat i przy okazji wbił szpilę samemu Dudzie.

– Chciałbym, aby pan wiedział, że pana kampania sprzed czterech lat stanowiła inspirację dla mnie i tak wielu Polaków – powiedział podczas rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem premier Donald Tusk. Joe Biden pokonał cztery lata temu mało demokratycznego ostatnio Donalda Trumpa.

I dodał: – Dzisiaj w imieniu Polaków chciałbym przekazać panu jedno przesłanie: nasz kraj jest teraz stabilną demokracją. To kraj, dla którego ważne jest bezpieczeństwo całego regionu.

Jak stwierdził, "dziś może powiedzieć, że nie może być bezpiecznej Europy bez silnej Polski". – Polska jest i będzie solidnym i trwałym filarem społeczności transatlantyckiej, niezależnie kto będzie u władzy – wskazał szef polskiego rządu. Podkreślił jednocześnie, że "mamy nadzieję, że żaden z partnerów nie podważy najważniejszego, czyli artykułu 5".

Z kolei Andrzej Duda zauważył m.in., że "nie ma lepszego miejsca, by świętować tą wyjątkową rocznicę niż Biały Dom". – To dzięki odważnym decyzjom jakie właśnie tutaj, w stolicy Stanów Zjednoczonych, podejmowali wspólnie, zarówno Demokraci, jak i Republikanie, NATO rozszerzyło się na wschód – kontynuował.

Jak mówił, "uważa, że konieczne jest zwiększenie wydatków na obronność z 2 do 3 procent PKB przez wszystkie państwa NATO". – 2 procent było dobre 10 lat temu. Teraz potrzebujemy 3 procent, w odpowiedzi na wywołaną przez Rosję pełnoskalową wojnę za wschodnią granicą NATO – oświadczył.

Wcześniej Biały Dom przekazał, że prezydent USA Joe Biden ogłosi podczas tej wizyty pożyczkę dwóch miliardów dolarów dla Polski oraz zaoferuje sprzedaż 96 śmigłowców Apache.

– Prezydent Joe Biden podzieli się z przywódcami Polski informacją, że Stany Zjednoczone planują nową bezpośrednią pożyczkę w ramach programu Foreign Military Financing i zaoferuje sprzedaż 96 śmigłowców Apache – powiedział mediom doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Polska ma oczekiwać od amerykańskich sojuszników trzech rzeczy: zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski, więcej sprzętu wojskowego dla Ukrainy oraz gwarancji, że zapowiedzi Donalda Trumpa, podważające sens NATO, są tylko pustymi słowami. Media ujawniają, że prawdopodobnie pierwszy z wymienionych postulatów nie zostanie spełniony.

Podczas wizyty Andrzej Duda rozmawiał jeszcze z ważnymi przedstawicielami amerykańskiego parlamentu, którzy mają spory wpływ pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy.

– Spotkania w Kongresie były bardzo dobre. Najważniejszy jest przekaz, nasze relacje są znakomite i budujemy je niezależnie od tego, kto rządzi. Mówiłem o naszej sytuacji bezpieczeństwa, to naturalne w kontekście 25-lecia wstąpienia Polski do NATO. Spotkałem się z pozytywną reakcją na moją propozycję podniesienia wydatków do 3 procent PKB – komentował Andrzej Duda.

