W e wtorek (12.03) prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk przybyli do Waszyngtonu, gdzie wezmą udział w spotkaniu z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Wizyta w nietypowym formacie wypadła w 25. rocznicę dołączenia Polski do NATO. Śledźcie naszą relację, tekst jest aktualizowany.





Duda i Tusk już w Białym Domu. Rozpoczęło się robocze spotkanie z Bidenem

Nina Nowakowska

We wtorek (12.03) prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk przybyli do Waszyngtonu, gdzie wezmą udział w spotkaniu z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Wizyta w nietypowym formacie wypadła w 25. rocznicę dołączenia Polski do NATO. Śledźcie naszą relację, tekst jest aktualizowany.