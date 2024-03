Kamil Baleja jest jednym z uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Dziennikarz radiowy zareagował ostatnio na plotki dotyczące jego rzekomego romansu z taneczną partnerką Magdaleną Perlińską. Głos zabrała też jego żona.

Kamil Baleja jest jednym z uczestników "Tańca z gwiazdami". Fot. Piotr Molecki/East News

Na początku marca ruszyła nowa odsłona "Tańca z gwiazdami". Widzowie Polsatu chętnie zasiadają przed telewizorami w niedzielne wieczory, bowiem oglądalność poszczególnych odcinków wynosi niemal 2 mln.

Za nami już dwa odcinki tanecznego show. Nadal na parkiecie możemy oglądać popisy wielu znanych gwiazd. Wśród uczestników są m.in. Roxie Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Julia "Maffashion" Kuczyńska, Filip Chajzer i Maciej Musiał.

Swoich sił w tańcu może też próbować Kamil Baleja, znany dziennikarz i prezenter, który w Radiu ZET prowadzi "Dzień dobry bardzo". Jest także autorem książek "Tato, no weź. Kupa i inne radości tacierzyństwa", w której w humorystyczny sposób opisuje uroki rodzicielstwa, a także "Poza anteną. Gdy gaśnie czerwona lampka".

Romans w "Tańcu z gwiazdami"? Kamil Baleja i jego żona zabrali głos

"Gwiazdora" w tańcu trenuje Magdalena Perlińska. Ostatnio reporter Pomponika zapytał dziennikarza, jak reaguje na pojawiające się plotki o jego romansie z tancerką. Przy tej rozmowie była też jego żona Anna.

– Jest pytanie o mój romans z Magdą – zwrócił się do ukochanej Kamil Baleja. – To ty powiedz – odpowiedziała kobieta. Po chwili do małżonków dołączyła tancerka i przyznała, że "stworzyli fantastyczny trójkącik, który wszystkim się podoba".

– Nie wiem, czy w następnym sezonie nie powinnam zrobić damskiej wersji z Anią – podkreśliła Perlińska. Do plotek o romansie odniosła się także sama Anna Baleja.

– Słuchajcie, oni pięknie wyglądają, świetnie tańczą i każdy może mówić, co chce, pisać, co chce, i w ogóle się tym nie przejmuję. Lubimy się z Magdą. Ja się nie martwię – powiedziała i zwróciła się do męża: – Kamil, będzie z tego romans?

– Żadnego romansu nie będzie – zapewnił radiowiec. – Może nie powinienem tego mówić, ale żona docenia nowe ruchy bioder – skwitował wątek Baleja.