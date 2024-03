W niedzielę na antenie telewizji Polsat swoją premierę miała zupełnie nową odsłona "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie zaprezentowała się między innymi Roxie Węgiel, której towarzyszył Michał Kassin. W rozmowie z naTemat.pl wokalistka zdradziła, czy jej ukochany Kevin Mglej jest zazdrosny o dzikie pląsy w programie.

"Taniec z gwiazdami" wrócił po przerwie na antenę Polsatu. 3 marca wyemitowano pierwszy odcinek nowej, 14. edycji tanecznego show. Wśród znanych twarzy, które wzięły udział w formacie, znalazła się między innymi 19-letnia Roksana Węgiel, która jednocześnie stała się najmłodszą uczestniczką tej edycji.

Jej trenerem i jednocześnie partnerem w tańcu został Michał Kassin. Na pierwszy występ para przygotowała gorącą cha-chę. Roxie umiejętności taneczne wielokrotnie prezentowała podczas swoich koncertów, dlatego też internauci byli przekonani, że para świetnie poradzi sobie na parkiecie.

Tak też się stało! Sędziowie również byli zachwyceni tanecznym debiutem 19-latki i finalnie para uzyskała 29 punktów, plasując się na drugim miejscu ex aequo z Maffashion i Michałem Danilczukiem.

Razem z naTemat.pl gościliśmy na planie pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Po udanym występie udało nam się porozmawiać z Roksaną Węgiel i Michałem Kassinem, którzy zdradzili nam, jak się czują po swoim pierwszym tańcu.

– Myślę, że zależało nam w tym pierwszym odcinku, żeby dać taką dobrą energię ludziom i sobie nawzajem też. Tańcząc w parze, wszystko musi współgrać, jak my mamy między sobą dobrą energię, to ludzie to odczują. Jeżeli złą, to też odczują – nawet jak będziemy udawać, że na scenie jest dobrze – zdradziła nam Roxie Węgiel.

19-latka i ze swoim tanecznym partnerem ostatnio spędzają ze sobą bardzo dużo czasu na sali prób. Jak wyglądają ich treningi?

– Na treningach staramy się – nawet, jak już pojawia się zmęczenie – to dać sobie taką przestrzeń, żeby odpocząć. Myślę, że dlatego to wychodzi, bo szukamy takiego balansu. Mamy bardzo dobry vibe, bardzo dużo się śmiejemy na treningach. Wiadomo, pracę trzeba wykonać, ale też musi być miło. Inaczej sobie nie wyobrażam – wyjaśniła 19-latka.

Po tym wyznaniu nie mogliśmy pominąć pytania dotyczącego narzeczonego Roxie. Zapytaliśmy Roksanę, czy jej narzeczony Kevin Mglej nie jest zazdrosny o jej sensualne, taneczne pląsy, w szczególności, że tańczy w parze z innym mężczyzną.

– Nie jest zazdrosny. Oni w ogóle się poznali. Kevin też często wpada do nas na treningi. Zupełnie nie! Bardzo nas wspiera, kibicuje. Od początku programu dostaję od Kevina ogrom wsparcia. Później, jak poznał Michała, to Michał też może odczuć jego wsparcie, bo bardzo nam kibicuje, trzyma kciuki. Nawet jest tu dzisiaj z nami, więc jestem mu wdzięczna, że dodaje mi takiej otuchy – rozwiała wątpliwości Roksana Węgiel.

Jak się okazało, ich relacje układają się na tyle dobrze, że Michał Kassin ma być odpowiedzialny za pierwszy taniec na ślubie Roksany i Kevina. – Wspomniałaś o pierwszym tańcu. Michał na serio będziesz układał? – dopytaliśmy. – No tak. Musimy tylko znaleźć na to czas – podsumowała Roksana z uśmiechem na ustach.