R zecznik MSZ Paweł Wroński podczas konferencji odniósł się do sprawy telewizji Biełsat. – Do tej pory mieliśmy do czynienia z patologiczną sytuacją, gdzie za granicę nadawały cztery telewizje niewspółpracujące ze sobą, za kwotę ponad 200 mln zł. Efekty tego były mizerne – podkreślił, dodając, że nie jest prawdą, że ministerialne dotacje dla Biełsatu zostały obcięte o połowę.





Rzecznik MSZ zabrał głos ws. TV Biełsat. "Mieliśmy do czynienia z patologiczną sytuacją"

Nina Nowakowska

Rzecznik MSZ Paweł Wroński podczas konferencji odniósł się do sprawy telewizji Biełsat. – Do tej pory mieliśmy do czynienia z patologiczną sytuacją, gdzie za granicę nadawały cztery telewizje niewspółpracujące ze sobą, za kwotę ponad 200 mln zł. Efekty tego były mizerne – podkreślił, dodając, że nie jest prawdą, że ministerialne dotacje dla Biełsatu zostały obcięte o połowę.