Marina Łuczenko-Szczęsna jest w ciąży. Żona bramkarza ogłosiła radosną nowinę w mediach społecznościowych. Z Wojtkiem Szczęsnym ma już syna Liama.

Marina Łuczenko-Szczęsna jest w ciąży. Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Szczęśni oczekują drugiego dziecka

W środowe popołudnie (13 marca) na profilu Mariny Łuczenko-Szczęsnej pojawiła się nowa publikacja. Piosenkarka pokazała urocze rodzinne zdjęcie, na którym ma widoczny ciążowy brzuszek. "Czekamy na Ciebie" – podpisała kadr.

Pod postem momentalnie pojawiła się masa pozytywnych komentarzy. "OMG! Wspaniale" – napisała Julia Wieniawa. "Fajosko" – dodała od siebie Zofia Zborowska-Wrona. "Cudnie! Gratuluję piękna rodzino" – czytamy w reakcji Agaty Rubik.

Ostatnimi czasy Marina Łuczenko-Szczęsna nie była tak aktywna w social mediach i zawodowo, jak jeszcze w 2022 roku. Przypomnijmy, że z Wojtkiem Szczęsnym tworzy szczęśliwe małżeństwo od 2016 roku.

Ich pierwsze dziecko – syn Liam przyszedł na świat w czerwcu 2018 roku. Podczas mundialu w Katarze cały świat zobaczył, jaka więź łączy chłopca z tatą. Gdy polska reprezentacja zmierzała do szatni po przegranym meczu z Francją, do naszego bramkarza podbiegł zasmucony syn.

Szczęsny obniżył się na wysokość chłopca i zaczął go przytulać. 5-latkowi było ewidentnie przykro i bardzo przeżywał, to co wydarzyło się na boisku. Kamery uchwyciły ten poruszający moment, gdy syn wtulił się w tatę, a po jego policzkach płyną łzy.

Ponadto mały Liam już nieraz pokazał, że ma smykałkę do piłki. W sieci swego czasu krążyły nagrania, na których prosi tatę, aby strzelał do bramki, a on będzie bronił. To niejedyny talent, jakim dumni rodzice chwalili się w social mediach.

W 2022 roku Marina Łuczenko-Szczęsna nagrała piosenkę na piłkarskie mistrzostwa świata. Na swoim tik-tokowym profilu udostępniła fragment filmiku, na którym Liam śpiewa wspomniany utwór. Internauci nie kryli zachwytu.

Dodajmy, że choć życie rodzinne Szczęsnych często podyktowane jest zawodowymi zobowiązaniami bramkarza, to jego małżonka w niejednym wywiadzie podkreślała, jak ważni są dla niej najbliżsi "i stara się cieszyć z tych krótkich chwil spędzanych razem".