Dobry serwis jest tuż za rogiem. Sieć Q Service Castrol to tańsza i pewna alternatywa dla ASO 

Jako kierowca w Polsce jesteś pewnie przyzwyczajony do tego, że samochód możesz serwisować albo w ASO, co stanowi duży wydatek, albo w zwyczajnych warsztatach, których usługi często są niskiej jakości. A gdybym ci powiedział, że masz inny wybór i możesz połączyć dobrą cenę z wysoką jakością usług? Tak właśnie działa sieć Q Service Castrol.

Polski krajobraz motoryzacyjny przez wiele lat był pełen skrajności. Z jednej strony były przecież wspomniane wyżej Autoryzowane Stacje Obsługi. Kosztowne zwłaszcza po upływie gwarancji, a na dodatek rzadkie w skali kraju. Często skorzystanie z usług ASO wiązało się więc (i dalej wiąże) z przejechaniem setek kilometrów.

Po drugiej stronie tej motoryzacyjnej historii zawsze były po prostu zwykłe warsztaty. Wiecie, te oblepione szyldami w stylu „Regeneracja zawieszenia”, „Tłumiki, katalizatory”, „Wymiana oleju” – i tak dalej. Często bez żadnej gwarancji, bez faktury, po prostu na czarno. Niejednokrotnie nastawione na wyciąganie pieniędzy od klientów o niewielkiej motoryzacyjnej wiedzy. A w razie kłopotów już po naprawie – ciężko w takich miejscach było uzyskać pomoc.

O tym, że są to kwestie, które zajmują polskich kierowców, świadczą badania. Jak pokazały wyniki sondażu przeprowadzonego przez Kantar Polska na zlecenie sieci Q Service Castrol, aż 62 proc. kierowców serwisuje swoje auto zawsze w tym samym miejscu. Z kolei 49 proc. ankietowanych stwierdziło, że raczej ciężko jest znaleźć warsztat godny zaufania.

Na szczęście obecnie jako kierowca w Polsce masz już większy wybór. W kraju pojawiły się bowiem sieci serwisowe, a jedną z nich jest Q Service Castrol. To sieć warsztatów, w których zostaniesz obsłużony na poziomie ASO, gdzie znajdziesz wygodną recepcję, wypijesz kawę i po prostu usiądziesz, a jednocześnie twój portfel nie zostanie wydrenowany. Co więcej, serwisy zrzeszone w tej sieci są naprawdę blisko ciebie.

Dlaczego warto sprawdzić warsztat Q Service Castrol?

Po pierwsze: bo to warsztat za rogiem

I to dosłownie. W całej Polsce jest ich już ponad sześćset, a sieć się tak dynamicznie rozrasta, że praktycznie co tydzień pojawiają się w niej trzy nowe punkty napraw. Na stronie sieci dostępna jest zresztą wygodna wyszukiwarka warsztatów w całej Polsce. Tam można się przekonać, jak blisko są punkty tej sieci oraz jaki pakiet usług jest dostępny w ich ofercie.

Serwis auta to przecież nie tylko poważne naprawy po – przykładowo – drogowej kolizji, ale też codzienne, wręcz prozaiczne rzeczy, jak np. wymiana opon w sezonie, oleju, filtrów, klocków hamulcowych i tarcz czy serwis klimatyzacji, regeneracja reflektorów… można tak bez końca.

Każdą z takich napraw jako kierowca chcesz przecież wykonać jak najbliżej domu. Umówić się na konkretną godzinę, podjechać maksymalnie kilka kilometrów, załatwić sprawę i jeszcze na wieczór być w domu, żeby spędzić czas z rodziną czy przyjaciółmi.

Po drugie: bo to miejsca pełne fachowców

W Q Service Castrol można kompleksowo serwisować auto. Sieć w ramach swoich usług oferuje m.in: wyważanie kół, wymianę opon i wulkanizację, kalibrację radarów, przeglądy i badania techniczne, wymianę akumulatora, filtrów paliwa, powietrza, kabinowego i oleju, rozrządu czy części zawieszenia, takich jak sworznie wahaczy lub amortyzatory oraz wiele innych usług. A ponadto w coraz większej ilości punktów naprawiane są auta z napędem elektrycznym.

Pełny zakres usług znajdziesz na stronie www.qservicecastrol.eu.

Co ważne: są to usługi dostępne w każdym z ponad sześciuset warsztatów zrzeszonych w sieci. Jako kierowca i klient możesz mieć pewność, że w każdym z serwisów Q Service Castrol zostaniesz obsłużony w sposób profesjonalny i rzeczowy.

To efekt współpracy dwóch partnerów, którzy tworzą tę sieć. Z jednej strony to Castrol, jeden z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych z wieloletnią tradycją. Drugi to Inter Cars, który każdy kojarzy z częściami zamiennymi, ale to firma, która ma 30 lat doświadczenia we współpracy z warsztatami oraz w zarządzaniu nimi.

– W Q Service Castrol jesteśmy świadomi wyzwań, jakie przed nami stoją. Dla nas liczy się każdy, dlatego poszczególne naprawy czy usługi wykonujemy z należytą precyzją i najwyższą jakością. To ważne, by klienci do nas wracali i z zaufaniem powierzali swoje pojazdy. Kluczowe jest dbanie o najlepsze zdanie klientów, ale i zapewnienie im wysokiej jakości oferowanych usług – tłumaczy Marta Ciesielska, kierowniczka działu sieci serwisowych Q Service Castrol.

Po trzecie: to sieć, w której możesz być pewny jakości obsługi

W warsztatach Q Service Castrol spotkasz się więc z obsługą na poziomie ASO oraz pakietem korzyści. To jedyna w Polsce sieć tego typu, w której jako klient otrzymasz gwarancję na silnik, hamulce i opony. Jak to działa?

W przypadku silnika: wystarczy, że wymienisz w serwisie zrzeszonym w sieci olej na Castrol Edge™, Magnatec™ lub GTX™ – i jeśli przez następne 12 miesięcy (albo 10 000 km) wystąpi w nim awaria, koszty wymiany części i naprawy pokryje Castrol.

Podobnie funkcjonuje gwarancja na części układu hamulcowego. Musisz tylko wymienić w jednym z serwisów sieci tarcze hamulcowe i klocki na produkty marki ATE. Jeśli przed upływem terminu gwarancji zakupione tarcze zużyją się w stopniu wymagającym ich zmiany, serwis Q Service Castrol wymieni je na analogiczne, nowe tarcze ATE.

Gwarancja na opony dotyczy z kolei modelów marek Semperit oraz Continental. Jeśli w ciągu roku coś stanie się z oponami zakupionymi i wymienionymi w Q Service Castrol, sieć wymieni uszkodzoną oponę (lub opony) na nowe. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na tej stronie.

Od teraz serwisowanie auta będzie znacznie przyjemniejszą czynnością.