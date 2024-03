Eleganckie SUV-y i limuzyny. Oto czym polscy biskupi zajechali na zebranie KEP

Nina Nowakowska

M ało kto wie, że gdy papież Franciszek był kardynałem-arcybiskupem Buenos Aires, do pracy jeździł metrem. Dla porównania polscy biskupi gustują raczej w autach i to nie byle jakich, bo SUV-ach i limuzynach. Choć może pojazdy te nie należą do superluksusowych, z pewnością przykuwają oko miłośników motoryzacji.