Tusk powołał nowego prokuratora krajowego! To Dariusz Korneluk

Szef Kancelarii Premiera przekazał, że Donald Tusk powołał w czwartek Dariusza Korneluka na nowego prokuratura krajowego. Jan Grabiec podkreślił, że prezydent Andrzej Duda jeszcze nie wyraził opinii w tej sprawie i zamierza z nią czekać.

Tusk powołał nowego prokuratora krajowego! Oto kto zastąpi Barskiego. Fot. Michal Zebrowski/East News

– Premier powołał nowego prokuratora krajowego, pana Dariusza Korneluka w związku z tym, że tym, że powierzenie obowiązków panu prokuratorowi Bilewiczowi skończyło się wczoraj. Tak ważna instytucja jak Prokuratura musi funkcjonować w sposób ciągły – oznajmił Jan Grabiec na antenie TVP Info.

Dariusz Korneluk nowym prokuratorem krajowym

Zapytany o zdanie Andrzeja Dudy w tej sprawie szef KPRM stwierdził, że głowa państwa zamierza z nią zaczekać. – Pan prezydent nie wyraził opinii. Kancelaria Prezydenta poinformowała nas, że prezydent nie zamierza wyrażać opinii, że będzie z nią czekał na decyzję "trybunału Przyłębskiej", dotyczącej rzekomego sporu kompetencyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru poprzedniego prokuratora wskazanego swego czasu przez ministra Ziobrę – zaznaczył.

– Pan prezydent nie ma żadnej podstawy prawnej, aby kwestionować czy odmawiać opinii w takiej sytuacji, bo ustawa zobowiązuje pana prezydenta do tego, żeby taką opinię wydał niezwłocznie – wskazał polityk, dodając, że opinia taka nie jest jednak wiążąca dla rządu.

Odwołanie Dariusza Barskiego

Przypomnijmy: 12 stycznia minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego. Decyzję umotywowano tym, że Barski znajduje się w stanie spoczynku, w związku z czym nie może pełnić dotychczas sprawowanej funkcji.

Bodnar wręczył Barskiemu pismo, w którym stwierdzono, że przywrócenie go do służby czynnej zostało dokonane z "naruszeniem prawa", ponieważ – według przepisów – tylko służba czynna zobowiązuje do aktywnego realizowania obowiązków służbowych. Prokurator w stanie spoczynku nie wykonuje już żadnych zadań, ale otrzymuje uposażenie nie mniejsze niż 75 proc. uposażenia z czasów pełnienia służby czynnej.

Następnie pełniącym obowiązki prokuratora krajowego został prok. Jacek Bilewicz. Warto zaznaczyć, że przed decyzją o odwołaniu minister sprawiedliwości zaproponował Barskiemu dobrowolną rezygnację z funkcji prokuratora krajowego.

