Po roli w "Star Warsach" zakończył karierę. Mama Lloyda opowiedziała o jego schizofrenii

Mama Jake'a Lloyda, odtwórcy roli małego Anakina w "Gwiezdnych wojnach. Mrocznym widmie", opowiedziała o stanie zdrowia swojego syna. Po tym, jak aktor zrezygnował z kariery filmowej, zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. Miał problem z narkotykami. Wiadomo, jak się teraz czuje.

Jake Lloyd i życie po "Gwiezdnych wojnach". Matka aktorka opowiedziała o jego zdrowiu psychicznym. Fot. 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East

Co się stało z Jakem Lloydem z "Gwiezdnych Wojen"?

Jake Lloyd rozpoczął karierę aktorską w wieku 7 lat. Zadebiutował na małym ekranie w czterech odcinkach serialu medycznego "ER", a w 1996 roku pojawił się u boku Arnolda Schwarzeneggera w bożonarodzeniowym filmie "Świąteczna gorączka". Przełomem dla młodego aktorka okazała się rola młodego Anakina Skywalkera (przyszłego Dartha Vadera) w pierwszej części trylogii prequelów zatytułowanej "Gwiazdne wojny: Mroczne widmo".

W 2000 roku krytycy i wierni fani sagi o Skywalkerach "zjechali" film. Lloydowi dostało się za "drewniane aktorstwo". Po występie w dziele George'a Lucasa chłopiec padł ofiarą szkolnych dręczycieli, co odbiło się negatywnie na jego zdrowiu psychicznym.

Rok po tym, jak "Mroczne widmo" trafiło na ekrany kin, Lloyd zrezygnował z dalszej kariery. Dopiero w 2012 roku wyjawił mediom, że decyzja o wczesnym przejściu na aktorską emeryturę była podyktowana tym, że miał dosyć nagonki ze strony zarówno rówieśników, jak i prasy.

Matka Jake'a Lloyda opowiedziała o jego schizofrenii

Niedawno w wywiadzie ze "Scripps News" matka byłego aktora, Lisa Lloyd opowiedziała, jak potoczyło się życie jej synach po "Gwiezdnych wojnach". – Jake zaczął mieć pewne problemy w szkole średniej. Zaczął mówić o "rzeczywistościach". Nie wiedział, czy znajduje się w tej rzeczywistości, czy w innej – wspomniała.

Najpierw lekarze stwierdzili, że Jake cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, więc przepisali mu leki odpowiednie dla tej diagnozy. Dopiero po paru latach - w 2008 roku - postawiono mu diagnozę dotyczącą schizofrenii paranoidalnej. Zaburzenie objawia się m.in. urojeniami, podejrzliwością, nagłymi wybuchami gniewu i drażliwością.

– Uważał, że nie musi przyjmować leków, ponieważ nie jest chory. Nie chciał chodzić na terapię, bo twierdził, że nic złego mu nie dolega – wyjaśniła matka Lloyda.

Jake Lloyd miał problem z narkotykami i prawem. W 2015 roku został aresztowany w Południowej Karolinie za jazdę bez prawa jazdy i stawianie oporu policji. Matka Lloyda walczyła o to, by jej syn - zamiast do więzienia - trafił do szpitala. Ostatecznie gwiazdor "Gwiezdnych Wojen" spędził prawie rok za kratkami.

W 2018 roku z przyczyn naturalnych zmarła siostra Jake'a, 26-letnia Madison. – Nie mógł sobie z tym poradzić – wyznała Lisa Lloyd.

Zgodnie z doniesieniami Scripps News, w marcu ubiegłego roku Jake doznał załamania psychotycznego i został przeniesiony na oddział stacjonarny ośrodka rehabilitacji zdrowia psychicznego. Jego matka uważa, że teraz "radzi sobie znacznie lepiej, niż się tego spodziewała". – Staje się bardziej towarzyski. To trochę tak, jakby odzyskała dawnego Jake'a – oznajmiła.

Czy Jake Lloyd nadal jest fanem "Gwiezdnych wojen"? Lisa Lloyd przyznała, że jej syn jest na bieżąco z nowościami ze świata Lucasa. – Uwielbia wszystkie nowe produkcje – skwitowała.

Czytaj także: https://natemat.pl/476819,5-aktorow-dzieciecych-ktorzy-znikneli-z-ekranu-jak-dzis-wygladaja