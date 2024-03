Stan europosła PiS pogarsza się. Waszczykowski: Pan Bóg zabrał mi nogi

Witold Waszczykowski walczy z ciężką chorobą. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości ujawnił już wcześniej, że choruje na stwardnienie zanikowe boczne. Z tego względu po budynkach PE były minister spraw zagranicznych porusza się na specjalnym skuterze.

Choroba Waszczykowskiego sprawia, że nie może chodzić. W PE jeździ skuterem. Fot. Thierry Monasse/REPORTER

Przypomnijmy: europoseł PiS Witold Waszczykowski od dłuższego czasu miał już dolegliwości związane z chorobą, jednak nie wiedział, co mu jest. Początkowo lekarze wskazywali na polineuropatię. Kolejne badania wykazały jednak, że to stwardnienie zanikowe boczne.

Waszczykowski ma poważne problemy z poruszaniem się

– Zawsze powtarzałem "nie biegam, bo nie lubię". Teraz Pan Bóg powiedział do mnie: "nie lubisz biegać, nie lubisz chodzić, po co ci te nogi"? No i je zabrał. Ale na szczęście nie zabrał innych rzeczy – powiedział 66-letni polityk PiS w rozmowie z "Super Expressem".

Nie wklucza on jednak, że znów będzie ubiegać się o mandat europosła. – Jak Bóg da i partia pozwoli. Nie wszystko zależy tu ode mnie. Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Na dzisiaj nie ma jeszcze takiego tematu ani żadnych spekulacji – przekazał.

Waszczykowski na ten temat mówił także wcześniej w rozmowie z tą samą gazetą. – Choroba atakuje mi kończyny, czy mowę, ale staram się funkcjonować – powiedział nie tak dawno w rozmowie z "Super Expressem".

Polityk zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja może nie ulec poprawie. – Staram się jednak funkcjonować. Mam asystę medyczną, mam skuter, który pozwala mi się poruszać. Mówię, piszę, głowa jeszcze pracuje. To jest jednak nieuleczalna choroba, proszę pytać Pana Boga co dalej, ale lepiej niestety już nie będzie – przyznał wówczas.

Stwardnienie zanikowe boczne – co to za choroba?

Jak tłumaczyliśmy, SLA (stwardnienie boczne zanikowe) to postępująca, neurologiczna choroba, która prowadzi do niszczenia pewnej specyficznej grupy komórek (motoneuronów) odpowiedzialnych za pracę naszych mięśni.

W czasie rozwoju choroby dochodzi do powolnego, ale systematycznego pogarszania się sprawności ruchowej, a w późniejszych etapach nawet do całkowitego paraliżu i ostatecznie śmierci poprzez zatrzymanie pracy mięśni oddechowych. Średni czas trwania choroby wynosi około 2,5 roku od momentu postawienia diagnozy.

Przyczyny powstawania SLA nie są jednoznaczne. Może powstawać w wyniku różnych immunologicznych schorzeń, działania wolnych rodników tlenowych, toksyn lub na skutek infekcji wirusowych. Niektóre przypadki mogą mieć też podłoże genetyczne.

