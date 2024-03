Trwa przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed sejmową komisją śledczą ds. inwigilacji Pegasusem. Mimo to prezes PiS nie zdążył nawet powiedzieć słowa na temat afery inwigilacyjnej, ponieważ na drodze ku temu stają coraz to nowe przeszkody. Najpierw pojawił się "problem" z przysięgą, następnie wnioski formalne.

Po godz. 12:00 rozpoczęło się się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą ds. Pegsusa. Na początku prezes PiS oświadczył, że nie jest w stanie złożyć przyrzeczenia, ponieważ... nie może powiedzieć wszystkiego, co wie. Jak podkreślił, na te okoliczność powinien uzyskać wpierw zgodę od premiera.

– Dokument musi być dostarczony. Albo składam przyrzeczenie z zastrzeżeniem – zaznaczył Kaczyński.

Później sprawy nie nabrały jednak szybszego obrotu. Polityk złożył wniosek formalny o wykluczenie z obrad Tomasza Treli i Witolda Zembaczyńskiego, uzasadniając go tym, że posłowie "wielokrotnie dawali wyraz skrajnej niechęci na jego temat". – Pan ma na samochodzie osiem gwiazdek. To oznacza niebywały deficyt kulturowy. A ja takich ludzi bardzo nie lubię – powiedział do Zembaczyńskiego prezes PiS.

Wniosek został odrzucony, co wzbudziło głośny sprzeciw partyjnych towarzyszy Kaczyńskiego. Na sali obrad dosłownie zawrzało. – Nie krzyczcie! Co krzyczycie?! – próbowała uciszyć polityków szefowa organu Magdalena Sroka.

– Jako komisja nie odebraliśmy w sposób właściwy przyrzeczenia od świadka. Popieram wniosek formalny, aby na podstawie artykułu 12 skierować wniosek do sądu o zastosowanie kary porządkowej wobec świadka Kaczyńskiego – stwierdził Marcin Bosacki z PO.

– Przyrzeczenie, które złożyłem, jest stosowne do sytuacji prawnej, w której się znajduję, a jeśli państwo uważają inaczej, to jest oczywiste złamanie prawa, a nie sądzę, by obecny premier miał jakiś problem z wydaniem odpowiedniej zgody – odpowiedział Kaczyński, dodając ponownie, że "treść przyrzeczenia zobowiązuje go do przekazania całej wiedzy". Część swobodna wypowiedzi Kaczyńskiego rozpoczęła się dopiero kilka minut po godz. 13.

