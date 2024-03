W piątek po godz. 12 rozpoczęło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Prezes PiS będzie pytany o sprawy związane z aferą inwigilacyjną, do której miało dojść za rządów Zjednoczonej Prawicy. Gdzie oglądać przesłuchanie byłego wicepremiera?

Jarosław Kaczyński zeznaje przed komisją. Gdzie oglądać przesłuchanie prezesa PiS? Fot. Wojciech Olkusnik/East News

W piątek po godz. 9:00 rozpoczęły się obrady sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości utrzymują, że nie wiadomo, dlaczego Jarosław Kaczyński został wezwany przed oblicze sejmowej organu.

Gdzie oglądać przesłuchanie Kaczyńskiego?

Należy zaznaczyć, że Kaczyński, który jest posłem i prezesem PiS, w okresie objętym śledztwem komisji był również wiceprezesem Rady Ministrów i przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Oznacza to, że w badanym przez organ okresie odpowiadał za bezpieczeństwo Polski.

Transmisja z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego jest dostępna na kanale Kancelarii Sejmu na You Tubie. Przesłuchanie polityka rozpoczęło się po godz. 12:00.

Dlaczego prezes PiS?

– Obawiam się, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu moja orientacja w tej sprawie [...] obawiam się, niewiele przekracza, a może w ogóle nie przekracza tego, co jest w tej chwili w mediach – komentował 12 marca Kaczyński.

Według szefa Prawa i Sprawiedliwości, sens istnienia komisji śledczej jest propagandowy, a telewizja TVN ma być odpowiedzialną za "urojoną rzeczywistość dyktatury, nadużyć, inwigilacji". – To jest takie sądzenie po sobie – stwierdził prezes PiS.

– A my mówimy o cyberatakach, które są naruszeniem tego bezpieczeństwa. Więc pytanie, co pan prezes Kaczyński, jako wiceprezes rady ministrów odpowiedzialny za komitet bezpieczeństwa w tej sprawie zrobił? Jakie działania i decyzje podjął? Z kim i o czym rozmawiał? Czy wezwał pana Kamińskiego, pana Błaszczaka, pana Wąsika do wyjaśnień w tej sprawie? Czy była na ten temat notatka? Czy i kiedy było to poruszane na posiedzeniu Rady Ministrów? Jakie były z tego wnioski? To są dla mnie rzeczy kluczowe – podkreślił w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" poseł Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej ds. wykorzystania oprogramowania Pegasus.

– Spośród wszystkich komisji śledczych, które dotąd powołano, ta wydaje się być komisją podejmującą najpoważniejsze tematy i nie wiem, czy nie jedyną, z której pracy mogą wynikać jakieś realne polityczne skutki – podsumował w "Rozmowie dnia" naTemat prof. Rafał Chwedoruk, politolog.

Czytaj także: https://natemat.pl/546818,kiedy-przesluchanie-kaczynskiego-przed-komisja