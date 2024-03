Katarzyna Glinka adoptowała małą Angel z Zambii. Gdy podzieliła się tą radosną nowiną w social mediach, pojawiła się masa rasistowskich komentarzy. Aktorka tak tego nie zostawiła. Kolejna publikacja wywołała burzliwą dyskusję.

Katarzyna Glinka opublikowała post o wysypie rasistowskich komentarzy wobec jej córki. Fot. Instagram / Katarzyna Glinka

Katarzyna Glinka wychowuje dwóch synów: starszego Filipa i młodszego Leona. Teraz jest też "mamą" małej Angel z Zambii. Dzieki współpracy z Fundacją Kasisi aktorka adoptowała dziewczynkę.

Tą informacją i kadrami ze wspólnego spotkania pochwaliła się w social mediach. W sekcji komentarzy pojawiło się wiele miłych słów, ale wśród nich były też reakcje rasistowskie i hejterskie – Glinka nie zamierzała przejść obok tego obojętnie.

Rasizm wobec adoptowanej córki Glinki. W komentarzach wybuchła burza

Dodała post, w którym zaznaczyła, że choć rozmyślała nad sprowadzeniem Angel do Polski, to po wysypie agresywnych komenatrzy stwierdziła, że nie chciałaby jej narażać na takie coś.

"Przykre, że w naszym kraju wciąż osoby o tak skrajnie rasistowskich poglądach czują się bezkarne i pozwalają sobie na takie wpisy! Tyle mówi się o mowie nienawiści i wciąż niewiele w praktyce się z tym wydarza!" – napisała i jednocześnie zadeklarowała, że jest gotowa działać w tym temacie.

Publikacja aktorki wywołała niemałą dyskusję. Niektórzy sceptycznie podchodzili do postulatów gwiazdy. "A czego się pani spodziewała"; "Hejt jest wpisany w internet i niestety nic na to nie można poradzić" – stwierdził nawet Robert Motyka.

Glinka jest jednak innego zdania. "Nie ma mojego przywolenia na hejt i rasizm (...) jestem za karą dla takich osób" – podkreśliła. Niektórzy zwracali też uwagę na działaność Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Choć pod postem nie brakowało uszczyliwości i przytyków w stylu "musiała pani jechać aż do Afryki, żeby adoptować", to naprawdę spora część użytkowników wyraziła poparcie dla słów aktorki o przecistwawaniu się rasizmowi.

W kolejnym wpisie sama zainteresowana podziękowała takim osobom. "To, że tylu z Was myśli podobnie i chce pomagać bardzo mnie motywuje. Na pewno będę dalej działała na rzecz dzieci. Na pewno polecę do Angel. Wróciłam do pracy ale głowa jeszcze wciąż myślami przy tej kruszynce" – przyznała na koniec.