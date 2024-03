W najnowszym wywiadzie w tygodniku "Wprost" Radosław Pazura mówił o swoim związku z Dorotą Chotecką. Para jest razem od 30 lat, a ślub wzięła po kilkunastu latach związku bycia razem, po przejściu aktora na katolicyzm. Pazura wyjawił, że "dla niego związek kobiety i mężczyzny jest związkiem naturalnym". Jeszcze większą głębię widzi jednak w czymś innym.

Radosław Pazura od 1993 roku jest w związku z Dorotą Chotecką Fot. Pawel Wodzynski/East News

Radosław Pazura ma dziś 54 lata. Młodszy brat Cezarego Pazury od lat mówi publicznie o swojej wierze w Boga. Aktor nawrócił się po niebezpiecznym wypadku samochodowym koło Ostródy z 2003 roku, w którym zginął jego kolega Waldemar Goszcz. Pazura został ranny, ale wrócił do zdrowia. Od tego momentu zupełnie przewartościował swoje życie.

W tym samym roku Radosław Pazura poślubił swoją wieloletnią partnerkę Dorotę Chotecką, gwiazdę "Miodowych lat". Para, która jest ze sobą od 1993 roku, ma urodzoną w 2007 roku córkę.

Radosław Pazura o małżeństwie z Dorotą Chotecką. "Związek kobiety i mężczyzny jest związkiem naturalnym"

Radosław Pazura udzielił wywiadu tygodnikowi "Wprost". Otworzył się w nim na temat swojego związku. Jak wyznał, on i Dorota Chotecka "uzupełniają się". – Możemy się ścierać, ale najważniejsze jest to, że wyciągamy z tych starć wnioski, które mogą nas zmieniać na lepsze. To jest nasz sukces bycia ze sobą ponad 30 lat – powiedział.

Wówczas dziennikarka Katarzyna Burzyńska-Sychowicz zapytała aktora: "czyli nie jest pan stereotypowym katolikiem, piewcą patriarchatu?". W odpowiedzi Radosław Pazura stwierdził, że "dla niego związek kobiety i mężczyzny jest związkiem naturalnym, prawdziwym, gdzie może się realizować miłość".

– Jeszcze większą głębię widzę w związku sakramentalnym, co odkryłem dopiero po 13 latach bycia z Dorotą. Małżeństwem jesteśmy już ponad 20 lat – dodał. – Czyli wcześniej 13 lat życia w grzechu? – usłyszał pytanie aktor. To wyraźnie go rozbawiło. – Tak, co nie znaczy, że teraz już nie zdarza nam się grzeszyć – odpowiedział przekornie.

Pazura wymijająco wypowiedział się jednak w kwestii grzechów Kościoła katolickiego, do którego należy. – Kościół to wspólnota wiernych, tworzą go wszyscy wierzący, ciężko więc byłoby mi wypowiadać się w ich imieniu – podkreślił.

W rozmowie aktor mówił również o moralności. Jak stwierdził, "każdy postrzega ją inaczej". – Ale w całej tej moralności chodzi chyba przede wszystkim o to, żeby żyć w zgodzie ze swoim sumieniem, nie krzywdząc przy tym drugiego człowieka i o bycie dobrym człowiekiem, aczkolwiek tę dobroć też możemy postrzegać różnie – stwierdził i dodał: "Od zarania dziejów mamy ustanowione pewne zasady, będące drogowskazami. Są to na przykład prawa boskie i prawa człowieka".

Na pytanie dziennikarki "Wprost", "czy prawo człowieka wchodzi w konflikt z prawem boskim", Radosław Pazura stwierdził, że "to zależy". – Każdy człowiek ustala swoje własne prawa i normy, według których żyje. Czasami pokrywają się one z prawem boskim, a czasami niezupełnie – zauważył.

Radosław Pazura i Dorota Chotecka na Instagramie. Ich filmiki robią furorę

Radosław Pazura i Dorota Chotecka są także bardzo aktywni na Instagramie, na którym chętnie dzielą się fragmentami swojego życia. Publikują także zabawne małżeńskie filmy, które cieszą się sporą popularnością internautów.

W rozmowie ze "Wprost" Pazura stwierdził, że początku "był sceptycznie nastawiony do social mediów i Instagrama. Co go przekonało?

– (...) Świadomość, że to jedyne miejsce, gdzie możemy się przedstawić prawdziwie. My z Dorotą chcemy pokazywać prawdę o nas, swój świat, swoje bycie w relacji – pod tym kątem prowadzimy swoje Instagramy i to cieszy się dużą popularnością – powiedział.

– Nasze filmiki o kobiecie i mężczyźnie, o dobrych i złych stronach relacji, o tych ważnych i smutnych – one są bardzo różne, ale łączy je poczucie humoru i dystans. Pokazujemy, że jesteśmy normalnymi, zwykłymi ludźmi, wrzuconymi w show-biznes. Kochamy się i pokazujemy, jak to nasze kochanie wygląda, jak widzimy się w tej relacji. Prawdziwie i z przekąsem pokazujemy siebie, a tak naprawdę pokazujemy człowieka. Każdy może się z tym utożsamić – podsumował Radosław Pazura.